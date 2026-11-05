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Новости

Переехавшего в Россию сторонника «СВО» из Латвии отправили в СИЗО, а потом на войну, несмотря на отказ от контракта — «Осторожно, новости»

The Insider
Иллюстрация к материалу

59-летнего Сергея Муливанова, который переехал в Россию из Латвии, вывезли из Москвы в сторону фронта, хотя он отказался подписывать контракт с Минобороны. Об этом «Осторожно, новости» рассказали его знакомые и родственники. Уже шесть дней ничего неизвестно о том, где он находится и в каком состоянии.

Два года назад Муливанов, который входил в совет партии «Русский союз Латвии», покинул Латвию, поскольку был недоволен политикой ее властей. Он выступал против ограничений русского языка и помощи Украине и поддерживал «СВО». В Подмосковье он получил российское гражданство и через сервис вакансий устроился курьером. По словам родственников, работодатели оказались мошенниками, и он, сам того не понимая, перевозил украденные деньги. В апреле его задержали по делу о мошенничестве, вину он не признаëт.

Знакомые утверждают, что еще в апреле Муливанова обманом заставили подписать контракт с Минобороны и заявление к нему. Его адвокат сказала:

«Оба документа без даты. Даты поставили только сейчас, октябрем 2026 года. Полугодовалой давности подпись оформили так, будто она поставлена на днях».

28 октября в СК Муливанову и его адвокату сообщили, что его направляют на войну, а дело приостанавливают. Оба написали отказ.

30 октября после суда о продлении ареста его доставили не в СИЗО, а в СК, где снова пытались получить его подпись. Он отказался подписывать что-либо без адвоката, но его все равно передали конвою. Родным Муливанов позвонил уже из автобуса, ехавшего в Ростов. У него диабет второго типа и полинейропатия. Военно-врачебную комиссию он, по данным защиты, не проходил.

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Публикация:«Переехавшего в Россию сторонника «СВО» из Латвии отправили в СИЗО, а потом на войну, несмотря на отказ от контракта — «Осторожно, новости»»

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