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Новости

Минфин США разрешил венгерской MOL подготовку к покупке российской доли в сербской нефтяной компании NIS

The Insider
Фото: Magda Wygralak , NIS frantic00 / Shutterstock

Фото: Magda Wygralak , NIS frantic00 / Shutterstock

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало венгерскому концерну MOL и его структуре MOL Serbia Investment Kft. дополнительную лицензию в связи с возможным приобретением доли в сербской нефтяной компании NIS. Об этом сообщили в MOL. Документ действует до 28 февраля 2027 года.

Лицензия разрешает ряд операций, без которых невозможна передача MOL Serbia Investment Kft. ценных бумаг российского происхождения, а также сопутствующие действия. Среди них — получение необходимых разрешений от российских госорганов.

При этом в концерне уточнили, что закрыть сделку на основании этого документа нельзя:

«Лицензия не распространяется на завершение транзакции, в результате которой прекратились бы российское владение и контроль в NIS. Для этого потребуется отдельное одобрение OFAC».

4 ноября министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт рассчитывает на договоренность о выкупе российской доли в NIS к 11 декабря. По ее словам, все стороны стремятся завершить переговоры до истечения срока.

21 октября первый вице-премьер Сербии Синиша Мали заявил, что MOL подписал контракт о покупке российской доли в NIS. «Газпром нефти» и «Газпрому» в сумме принадлежит 56,1% компании, сербское государство по акционерному соглашению с MOL увеличит свою долю с 30 до 35%. В самом концерне тогда ответили, что изменений, о которых нужно уведомлять рынки, не произошло. NIS, которой принадлежит единственный в Сербии НПЗ в Панчево, попала под санкции США в январе 2025 года, в силу они вступили в октябре 2025-го и с тех пор многократно получали отсрочку.

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Публикация:«Минфин США разрешил венгерской MOL подготовку к покупке российской доли в сербской нефтяной компании NIS»

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