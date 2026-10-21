Венгерский концерн MOL подписал соглашение о покупке доли России в сербской NIS

Венгерский концерн MOL заключил соглашение о выкупе российской доли в сербской энергетической компании NIS. Об этом в эфире Bloomberg Adria TV заявил первый заместитель премьер-министра Сербии Синиша Мали.

С российской стороны долями владели «Газпром нефть» и «Газпром». Им принадлежали в совокупности 56,1%. Именно об их покупке идет речь.

«Контракт подписан. Мы как государство также подготовили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось только получить согласие компетентных антимонопольных комиссий», — цитирует Мали сербское издание Politica.

По его словам, ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Доля правительства Сербии в компании также увеличится — с 30 до 35%. Есть соответствующее письменное соглашение сербских властей с венгерскими партнерами.

NIS, оператор единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии в Панчево, попал под американские санкции в январе 2025 года, в последние дни администрации Джо Байдена. От «Газпром нефти» и «Газпрома» тогда потребовали выйти из капитала компании. Санкции в результате вступили в силу только в октябре 2025-го. Американский Минфин не раз выдавал специальные лицензии, разрешающие некоторые сделки с NIS и переговоры о ее продаже. Последняя такая должна истечь 30 октября.