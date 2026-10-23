Россия способна сохранить влияние на сербскую NIS и после ухода из ее капитала через контракты и финансирование — экс-глава MOL Upstream

Венгерский концерн MOL подписал контракт о покупке российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS 21 октября. «Газпром нефти» и «Газпрому» в сумме принадлежит 56,1% NIS. По словам вице-премьера Сербии Синиши Малого, Сербия также подписала с MOL акционерное соглашение, согласно которому доля государства в компании вырастет с 30 до 35%. Как он отметил, «осталось только получить согласие компетентных антимонопольных комиссий».
MOL в тот же день ответил, что в сделке не произошло изменений, о которых концерн обязан сообщать рынкам. NIS, которой принадлежит единственный в Сербии НПЗ в Панчево, попала под санкции США в январе 2025 года, в силу они вступили в октябре 2025-го. Лицензия Минфина США на переговоры о продаже компании истекает 30 октября.
Как рассказал в беседе с The Insider бывший гендиректор MOL Upstream, управляющий директор AURORA Energy Kft. Аттила Холода, уход российских акционеров из NIS не обязательно означает конец российского влияния на компанию:
«Хотя последние заявления сербских чиновников говорят о том, что соглашение достигнуто, окончательный договор купли-продажи с российскими акционерами MOL публично пока не подтвердил. Поэтому я говорю об ожидаемых последствиях, исходя из того, что сделка будет успешно завершена.
Покупка контрольного пакета концерном MOL может стать для NIS серьезной стратегической трансформацией. Вхождение в крупную интегрированную центральноевропейскую нефтегазовую группу способно дать значительный синергетический эффект в закупках нефти, переработке, логистике и сбыте топлива.
Однако немедленных или радикальных перемен в работе компании я бы не ждал. НПЗ в Панчево останется важнейшим элементом энергобезопасности Сербии, а акционерное соглашение, подписанное в июне, содержит обязательства по сохранению его работы. Со временем управленческие практики MOL, его инвестиционные приоритеты и региональная стратегия, скорее всего, будут влиять на компанию всё сильнее, а сербское государство сохранит расширенные права при принятии решений.
Прекращение российского владения NIS не будет автоматически означать конец всех коммерческих связей с российскими энергетическими компаниями. MOL исторически поддерживал деловые отношения с российскими поставщиками, и отдельные формы сотрудничества могут продолжиться — при условии полного соблюдения международных санкций. Но одна из главных целей смены собственников NIS как раз в том, чтобы избавить компанию от санкционных рисков, связанных с российским владением и контролем. Поэтому я не жду, что MOL пойдет на схемы, которые фактически восстановили бы российский контроль или подорвали бы смысл сделки.
Успешная покупка должна лишить подсанкционных российских акционеров контролирующего влияния на NIS. Но уход российских собственников не обязательно означает полное исчезновение российского экономического влияния. В энергетике зависимость может сохраняться через контракты на поставки, торговые связи, финансирование и другие коммерческие механизмы. Ключевой вопрос в том, действительно ли новая структура собственности устраняет российский контроль, включая косвенные контрактные или финансовые договоренности, которые могли бы сохранить за бывшими владельцами существенное влияние.
Главным условием остается одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Вашингтону нужно будет убедиться, что сделка действительно решает проблемы владения и контроля, из-за которых были введены санкции, а не просто меняет формальную структуру акционеров. Кроме того, могут потребоваться одобрения антимонопольных и других регуляторов в Сербии и других странах, тем более что у MOL уже сильные позиции на региональных рынках нефтепереработки и розничной продажи топлива.
В целом сделка может заметно укрепить долгосрочную стабильность работы NIS и региональные позиции MOL. Но ее успех будет зависеть не только от смены собственника, но и от того, удастся ли создать коммерчески жизнеспособную, юридически прозрачную и соответствующую санкциям структуру, которая защитит энергобезопасность Сербии».