Россия способна сохранить влияние на сербскую NIS и после ухода из ее капитала через контракты и финансирование — экс-глава MOL Upstream

Венгерский концерн MOL подписал контракт о покупке российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS 21 октября. «Газпром нефти» и «Газпрому» в сумме принадлежит 56,1% NIS. По словам вице-премьера Сербии Синиши Малого, Сербия также подписала с MOL акционерное соглашение, согласно которому доля государства в компании вырастет с 30 до 35%. Как он отметил, «осталось только получить согласие компетентных антимонопольных комиссий».

MOL в тот же день ответил, что в сделке не произошло изменений, о которых концерн обязан сообщать рынкам. NIS, которой принадлежит единственный в Сербии НПЗ в Панчево, попала под санкции США в январе 2025 года, в силу они вступили в октябре 2025-го. Лицензия Минфина США на переговоры о продаже компании истекает 30 октября.

Как рассказал в беседе с The Insider бывший гендиректор MOL Upstream, управляющий директор AURORA Energy Kft. Аттила Холода, уход российских акционеров из NIS не обязательно означает конец российского влияния на компанию: