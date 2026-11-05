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Новости

Литва и Латвия начали первые совместные учения по эвакуации жителей через границу

The Insider
Пункт эвакуации. Фото: Delfi

Пункт эвакуации. Фото: Delfi

Литва и Латвия начали первые совместные учения эвакуации жителей, в ходе которых будет отрабатываться процесс эвакуации населения через границу в обоих направлениях. Как сообщает Delfi, мероприятие будет проходить два дня — 5 и 10 ноября.

Сначала пройдут учения по эвакуации жителей из Латвии в Литву по маршруту Даугавпилс — Пасвалис, затем, во второй день, — из Литвы в Латвию по маршруту Шяуляй — Кекава. Участие в них примут около 100 добровольцев, которых будут перевозить через границу на автобусах. Сценарий учений таков: на фоне роста некоей угрозы в Балтийском регионе начинается превентивная добровольная эвакуация приоритетных групп населения в соседнюю страну.

Как заявили в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС) Литвы, цель учений — проверить готовность учреждений в обеих странах скоординированно организовать эвакуацию жителей в случае возможных угроз или масштабных кризисов. В ведомстве подчеркнули, что проведение учений не связано с какими-либо изменениями в сфере безопасности или конкретной угрозой для жителей. 

«В этом году в Литве был утвержден подробный план эвакуации населения, однако не менее важно проверить готовность на практике. В случае масштабного кризиса эвакуация жителей может выходить за пределы государственных границ, поэтому необходимо заранее согласовать действия учреждений. Эти учения позволят проверить сотрудничество Литвы и Латвии, оценить возможные трудности и еще лучше подготовиться к реальным угрозам», — рассказал заместитель директора ДПОС Кястутис Агинтас.

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Публикация:«Литва и Латвия начали первые совместные учения по эвакуации жителей через границу»

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