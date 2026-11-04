Хакеры опубликовали образцы документов, похищенных при взломе Росстата. Среди них данные об оккупированных территориях и смертности

«Киберпартизаны» совместно с Silent Crow опубликовали восемь файлов, которые называют внутренними документами Росстата. The Insider обнаружил в одной из таблиц, что на 1 мая 2023 года просроченная задолженность по зарплате в организациях так называемой ДНР составляла 3,13 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше, чем общая задолженность по зарплате, которую Росстат на ту же дату публиковал по остальной России, — 695,5 млн рублей.

Согласно таблице, за четыре месяца задолженность выросла более чем вдвое: с 1,48 млрд рублей в январе до 3,13 млрд к 1 мая. Выплаты задерживали 66,3 тысячи работникам. Почти 2,94 млрд рублей, или 93,8% общей суммы, приходились на организации, у которых не было собственных средств для выплаты зарплат. Еще 1,32 млрд рублей составляли долги за 2021 год и более ранние периоды. При этом 957 млн рублей задолженности приходились на людей, уволенных из организаций в 2022 году или раньше. Данные охватывают организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.