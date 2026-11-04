Хакеры опубликовали образцы документов, похищенных при взломе Росстата. Среди них данные об оккупированных территориях и смертности

«Киберпартизаны» совместно с Silent Crow опубликовали восемь файлов, которые называют внутренними документами Росстата. The Insider обнаружил в одной из таблиц, что на 1 мая 2023 года просроченная задолженность по зарплате в организациях так называемой ДНР составляла 3,13 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше, чем общая задолженность по зарплате, которую Росстат на ту же дату публиковал по остальной России, — 695,5 млн рублей.
Согласно таблице, за четыре месяца задолженность выросла более чем вдвое: с 1,48 млрд рублей в январе до 3,13 млрд к 1 мая. Выплаты задерживали 66,3 тысячи работникам. Почти 2,94 млрд рублей, или 93,8% общей суммы, приходились на организации, у которых не было собственных средств для выплаты зарплат. Еще 1,32 млрд рублей составляли долги за 2021 год и более ранние периоды. При этом 957 млн рублей задолженности приходились на людей, уволенных из организаций в 2022 году или раньше. Данные охватывают организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.
Общероссийский показатель на 1 мая 2023 года составлял 695,5 млн рублей, сообщал Росстат. При этом в другом опубликованном хакерами письме с шапкой Росстата ведомство предписывало исключать данные по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям из общероссийской статистики. Информацию по этим территориям разрешалось предоставлять только органам власти для служебного пользования, без публикации и передачи третьим лицам.
В том же сборнике за январь–март 2023 года указано, что 32,1% отчитывавшихся организаций были убыточными. Просроченная кредиторская задолженность составляла 92 млрд рублей при общей сумме задолженности перед поставщиками и другими кредиторами в 274,7 млрд рублей.
Среди остальных опубликованных материалов данные об оценочной численности населения оккупированной части Запорожской области за 2024 год и Донецкой области за 2023-й, статистика промышленного производства в Донецкой области за весь 2025 год и таблица объемов отгрузки и средних цен на экспортируемые российские товары за октябрь 2025-го. Также опубликованы сведения о зарегистрированных смертях в Красноярском крае за июнь 2023 года.
Еще один документ показывает, что Донецкстат продолжал передавать закрытую статистику местным властям. В ответе администрации Донецка ведомство привело данные за апрель 2026 года: среднемесячная начисленная зарплата работников организаций с численностью более 15 человек составляла 79 тысяч рублей, а среднесписочная численность работников — 125,4 тысячи человек. В конце документа отдельно указано, что такая информация предоставляется государственным и муниципальным органам только для служебного пользования и не подлежит публикации или передаче третьим лицам.
«Киберпартизаны» утверждают, что за шесть месяцев получили доступ примерно к 25 тысячам компьютеров во внутренней сети Росстата и скачали несколько ТБ документов. Они также говорят, что получили базу регистрации смертей граждан России с начала полномасштабного вторжения в Украину до августа 2026 года. При этом подсчет погибших в результате боевых действий группировка еще не завершила. Опубликованные восемь файлов — лишь небольшая часть массива.
Ранее The Insider сообщал о взломе Росстата. Ведомство подтвердило кибератаки, но утверждало, что компрометации баз данных и утечки защищенной законом информации не обнаружено. В феврале 2026 года The Insider также писал, что публикуемая Росстатом статистика задолженности по зарплате не учитывает оккупированные территории Украины. Теперь опубликованные хакерами документы позволяют увидеть некоторые из показателей, которые оставались за пределами общероссийской статистики.