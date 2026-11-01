Хакеры заявили о краже 23 ТБ данных Росстата, включая сведения о потерях на войне. Ведомство отрицает утечку

Федеральная служба государственной статистики подверглась масштабной кибератаке. В ведомстве подтвердили взлом. Ответственность за него взяли группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Хакеры утверждают, что получили доступ примерно к 25 тысячам компьютеров и серверов, похитили около 23 ТБ данных, включая сведения о российских потерях в войне против Украины, и уничтожили часть внутренней IT-инфраструктуры ведомства. В Росстате, в свою очередь, утверждают, что компрометации баз данных и утечки защищенной законом информации не обнаружено:

«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование».

В ведомстве добавили, что специалисты по информационной безопасности совместно с правоохранительными органами устанавливают способ проникновения и источники атаки. В ночь на 1 ноября на федеральном сайте Росстата и страницах его региональных управлений появились логотипы хакерских группировок и надписи, в том числе на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности». Утром сайт восстановил работу.

Что утверждают хакеры

В сообщении Silent Crow говорится, что злоумышленники получили доступ к инфраструктуре центрального аппарата Росстата, региональных подразделений и Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации. Как утверждается, они получили доступ к доменным контроллерам — системам, управляющим учетными записями и правами доступа внутри корпоративной сети, — а также к серверам виртуализации на базе VMware ESXi, oVirt и zVirt.

Среди якобы похищенных данных группировка перечисляет базы демографической и экономической статистики, материалы переписей населения и документы с пометкой «для служебного пользования». Только последних, по утверждению хакеров, было выгружено около 2 ТБ. Также они назвали несколько внутренних информационных систем Росстата, в том числе «Демографию» и систему электронного документооборота.

Отдельно Silent Crow утверждает, что получила «информацию, относящуюся к военным потерям РФ в ходе войны против Украины, в том числе данные, представленные в системах Росстата». Что именно содержится в этих документах, хакеры не уточнили.

Какие сведения о военных потерях могут быть у Росстата

Росстат действительно обрабатывает информацию о смертности, включая случаи гибели в результате боевых действий, выяснил The Insider. Согласно официальной методологии, источниками сведений о причинах смерти служат медицинские свидетельства. Среди учитываемых причин прямо указаны «повреждения в результате военных действий».

Еще в 2019 году The Insider рассказывал, что в статистике Росстата за 2018 год впервые появилась отдельная категория погибших в результате военных действий. Тогда ведомство учло четыре таких случая. Представитель Росстата пояснял, что сведения поступают в обезличенном виде из системы ЗАГСов, а причину смерти устанавливает медицинское учреждение.

Российские власти в последние годы последовательно ограничивают доступ к демографическим данным. Как установил проект «Если быть точным», с 2024 года Росстат перестал публиковать итоговую статистику по причинам смерти. В 2025 году из открытого доступа также исчезли многие оперативные показатели рождаемости, смертности, браков и разводов.

Из открытых статистических сборников исчезли около 168 наборов данных, включая сведения о зарплатах государственных служащих, социальных выплатах и получателях мер поддержки. Среди закрытых показателей оказалась и информация, по которой можно было косвенно оценивать последствия войны, в частности численность ветеранов боевых действий и выплаты на погребение.

Те же группировки ранее отчитывались об атаках на «Аэрофлот» и Росреестр

Silent Crow и «Киберпартизаны BY» ранее брали на себя ответственность за масштабный взлом компьютерных систем «Аэрофлота» в конце июля 2025 года. Атака привела к отмене десятков рейсов и сбоям в работе авиакомпании. Тогда хакеры утверждали, что провели около года внутри корпоративной сети, похитили 22 ТБ информации и уничтожили тысячи серверов. Как писал The Insider, Генпрокуратура России подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака, и объявила о возбуждении уголовного дела по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В январе 2025 года группировка Silent Crow также отчитывалась о взломе Росреестра. Тогда хакеры утверждали, что получили доступ к базе из двух миллиардов записей о владельцах недвижимости, и опубликовали около 82 тысяч строк с персональными данными россиян. Росреестр отрицал утечку, однако журналисты «Агентства» проверили случайную выборку из 15 человек и подтвердили подлинность опубликованных сведений.

21 июля 2026 года Верховный суд России счел обе группировки «экстремистскими» организациями. В официальном сообщении суда Silent Crow описывается как проукраинская хакерская группа, а «Киберпартизаны BY» — как объединение, связанное с белорусским оппозиционным движением «Супраціў».

Ранее «Киберпартизаны» также взламывали информационные системы белорусских государственных органов. Полученные ими материалы использовались в журналистских расследованиях.