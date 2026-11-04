За девять месяцев банкротами признали почти 5,4 тысячи российских компаний — на 13% больше, чем годом ранее

В январе—сентябре 2026 года в России банкротами признали почти 5,4 тысячи компаний, что на 13,3% больше, чем за те же месяцы 2025-го. Такие данные приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на Федресурс. Еще быстрее росло число новых дел о несостоятельности юрлиц, которое считают по введенным процедурам наблюдения. Их стало на 23,6% больше (то есть 4,6 тысячи).

В третьем квартале несостоятельными признали 1,8 тысячи организаций — на 18,5% больше год к году; процедур наблюдения было введено 1,6 тысячи, прибавка составила 28,9%. Рост наблюдался и в первом полугодии. Продолжение тенденции подтверждают сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о планах подать заявление в суд. Таких публикаций от самих должников стало больше на 35,6%, от кредиторов — на 13,6%.

Дела против юрлиц по-прежнему чаще всего запускают кредиторы, но их доля в третьем квартале сократилась с 66,7% годом ранее до 58,4%. Доля дел по заявлениям ФНС за тот же период выросла с 15,6% до 24,2%, еще в 17,2% случаев компании инициировали банкротство сами. Глава Федресурса Алексей Юхнин отмечает, что показатели всё еще исторически низкие. Нынешние 5,4 тысячи на 31,7% меньше среднего за те же периоды 2012–2025 годов, равного 7,85 тысячи.

Первый замминистра экономического развития Максим Колесников напомнил о принятых в июле поправках, которые реформируют институт банкротства и вводят полноценную реструктуризацию долгов. По его словам, они должны помочь компаниям урегулировать задолженность и пережить кризис, сохранив бизнес. Колесников добавил:

«Сейчас мы обсуждаем вопрос ускорения вступления в силу положений о добанкротной санации».

Как писал The Insider в мае, не связанный с ВПК частный бизнес в России на пятый год войны перешел в режим выживания. На него давят налоги, дорогие кредиты, рост цен, задержки оплаты и нехватка работников. Зампредседателя Общественного совета при ФНС Сергей Борисов прогнозировал, что в обозримом будущем закроется около трети малых и средних предприятий.