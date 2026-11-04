Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.67

EUR

91.6

OIL

101.09

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

110

 

 

 

 

 

Новости

За девять месяцев банкротами признали почти 5,4 тысячи российских компаний — на 13% больше, чем годом ранее

The Insider
Фото: Архив РСН

Фото: Архив РСН

В январе—сентябре 2026 года в России банкротами признали почти 5,4 тысячи компаний, что на 13,3% больше, чем за те же месяцы 2025-го. Такие данные приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на Федресурс. Еще быстрее росло число новых дел о несостоятельности юрлиц, которое считают по введенным процедурам наблюдения. Их стало на 23,6% больше (то есть 4,6 тысячи).

В третьем квартале несостоятельными признали 1,8 тысячи организаций — на 18,5% больше год к году; процедур наблюдения было введено 1,6 тысячи, прибавка составила 28,9%. Рост наблюдался и в первом полугодии. Продолжение тенденции подтверждают сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о планах подать заявление в суд. Таких публикаций от самих должников стало больше на 35,6%, от кредиторов — на 13,6%.

Дела против юрлиц по-прежнему чаще всего запускают кредиторы, но их доля в третьем квартале сократилась с 66,7% годом ранее до 58,4%. Доля дел по заявлениям ФНС за тот же период выросла с 15,6% до 24,2%, еще в 17,2% случаев компании инициировали банкротство сами. Глава Федресурса Алексей Юхнин отмечает, что показатели всё еще исторически низкие. Нынешние 5,4 тысячи на 31,7% меньше среднего за те же периоды 2012–2025 годов, равного 7,85 тысячи.

Первый замминистра экономического развития Максим Колесников напомнил о принятых в июле поправках, которые реформируют институт банкротства и вводят полноценную реструктуризацию долгов. По его словам, они должны помочь компаниям урегулировать задолженность и пережить кризис, сохранив бизнес. Колесников добавил:

«Сейчас мы обсуждаем вопрос ускорения вступления в силу положений о добанкротной санации».

Как писал The Insider в мае, не связанный с ВПК частный бизнес в России на пятый год войны перешел в режим выживания. На него давят налоги, дорогие кредиты, рост цен, задержки оплаты и нехватка работников. Зампредседателя Общественного совета при ФНС Сергей Борисов прогнозировал, что в обозримом будущем закроется около трети малых и средних предприятий.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«За девять месяцев банкротами признали почти 5,4 тысячи российских компаний — на 13% больше, чем годом ранее»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  4. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле
  5. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте