Арестован участник штурма Капитолия, помилованный Трампом. Он обещал застрелить Нэнси Пелоси, теперь угрожает убить федеральных судей

Житель Северной Каролины Кливленд Мередит был арестован в США по подозрению в угрозах убийством федеральных судей. Об этом сообщает издание Politico. Мередит — один из более чем тысячи помилованных президентом США Дональдом Трампом участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Ранее он угрожал «пустить пулю в голову» бывшему спикеру Палаты представителей Конгресса США демократке Нэнси Пелоси.

Как сообщает прокуратура, Мередит был задержан из-за серии постов в социальных сетях, один из которых, в частности, гласил:

«ВСЕ федеральные СУДЬИ, рассматривавшие дела 6 января, будут КАЗНЕНЫ».

По данным Politico, 6 января 2021 года Мередит прибыл в Вашингтон на автомобиле, заполненном оружием и боеприпасами, после чего принял участие в беспорядках. Тогда толпа сторонников Трампа, отказывающегося признавать победу демократа Джо Байдена, ворвалась в здание Конгресса, где в тот момент проходило утверждение итогов президентских выборов 2020 года. Сейчас власти подозревают Мередита в том, что он мог готовить убийства федеральных судей, рассматривавших дела участников штурма Капитолия.

Следствие утверждает, что были и другие посты, заставившие правоохранительные органы добиться ареста мужчины. Среди прочего в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, проходящих 3 ноября, он писал:

«Убедитесь, что вы в правильной команде перед промежуточными выборами… Расстрел начнется 4 ноября 2026 года».

В другом сообщении он заявлял:

«Промежуточные выборы станут настоящей БОЙНЕЙ (massacre)».

Газета The Guardian пишет, что в декабре 2021 года Мередит был приговорен к 28 месяцам тюрьмы после признания вины по обвинению в угрозе застрелить Нэнси Пелоси. За несколько дней до штурма Капитолия он призывал в соцсетях «окружить Вашингтон», а непосредственно 6 января заявлял, что «собирается собрать кучу голов предателей».

На следующий день после беспорядков в Вашингтоне Мередит отправил одному из своих родственников сообщение с угрозами убить Пелоси. Этот родственник связался с матерью мужчины, которая затем передала информацию ФБР. После этого правоохранители выследили Мередита недалеко от Капитолия. В его трейлере ФБР обнаружила штурмовую винтовку с оптическим прицелом, полуавтоматическое оружие и около 2500 патронов.

Мередит был помилован Трампом в первый же день после возвращения республиканца в Белый дом 20 января 2025 года. Как отмечает Politico, мужчина стал очередным фигурантом дел о событиях 6 января, которому были предъявлены новые обвинения после уже полученного помилования от Трампа.