Техногиганты США стали занимать на ИИ у европейских инвесторов, что ведет к удорожанию займов для европейских фирм и государств — Reuters

Американские технологические гиганты всё активнее привлекают деньги европейских инвесторов на строительство ИИ-инфраструктуры, пишет Reuters. Рост предложения корпоративного долга может повысить стоимость заимствований для других компаний и правительств Европы. В понедельник Alphabet начала второе за год размещение облигаций в евро — в мае компания уже привлекла €9 млрд.

Инвесторы ожидают, что вслед за ней чаще занимать за пределами США начнут Meta, Amazon и Microsoft. Директор по инвестициям в инструменты с фиксированной доходностью Fidelity International Марион Ле Морэдек оценивает объем готовящихся вливаний в €40–60 млрд. По данным LSEG, с начала года технологические компании разместили на американском рынке долговые бумаги более чем на $250 млрд — на 81% больше, чем годом ранее. В Европе объем таких размещений составил $39,3 млрд, что означает рост на около 5%.

BNP Paribas прогнозирует, что в 2027 году чистое предложение корпоративных облигаций инвестиционного уровня в евро вырастет на 83% — до €192 млрд. Из них €80–90 млрд придется на выпуски американских компаний. Аналитики предупреждают, что серия сделок по €10–20 млрд может превысить спрос инвесторов, и эмитентам придется предлагать более высокую доходность.

Часть европейских компаний уже сокращает сроки займов. Портфельный управляющий Vontobel Кристиан Хантель сказал:

«То, что раньше выпускали как обычные десятилетние облигации, теперь размещают на срок от пяти до семи лет».

На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что выпуск долга техногигантами способствовал росту доходности государственных облигаций.

Ранее Reuters сообщало, что с начала 2026 года крупнейшие компании, развивающие ИИ, разместили облигации примерно на $220 млрд — почти в 18 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда инвесторы впервые стали требовать более высокую доходность за покупку новых выпусков.