Siemens и Lufthansa Technik Defense объявили о разработке поезда для эвакуации раненых для вооруженных сил Германии и НАТО

Немецкие компании Siemens и Lufthansa Technik Defense совместно работают над созданием поезда для эвакуации раненых, который может использоваться как во время войны, так и в случае чрезвычайных ситуаций в мирное время. Как сообщается в пресс-релизе на сайте Siemens, поезд рассчитан на перевозку более чем 150 пациентов, включая тех, кто нуждается в интенсивной терапии.

«Проект объединяет надежные железнодорожные технологии с проверенными решениями в области авиационной медицины для нужд вооруженных сил Германии и их союзников по НАТО».

Компании подписали меморандум о взаимопонимании. Поезд будет состоять из пассажирских вагонов Siemens Vectouro и локомотива Siemens Vectron X или X Dual Mode. Вагоны Vectouro можно использовать в том числе на маршрутах для скоростных поездов, а локомотивы Vectron X способны работать как от электросети, так и на дизеле. Lufthansa Technik Defense оснастит вагоны медицинским оборудованием — от носилок до полноценных реанимационных модулей. В поезде предусмотрены места для размещения медицинского и вспомогательного персонала — до 90 человек.

«Опираясь на проверенные технологии, мы разрабатываем перспективную концепцию, которая позволит осуществлять транспортировку пациентов гибко, быстро и надежно», — отмечает руководитель подразделения локомотивов и вагонов в компании Siemens Mobility Штеффен Бобзиен.

«В нынешние непростые времена геополитической нестабильности возможность проведения медицинской эвакуации — как наземным, так и воздушным транспортом — приобретает огромное стратегическое значение. В лице Siemens Mobility мы обрели надежного партнера, который поможет нам внедрить наши проверенные решения в области аэромедицины на железнодорожном транспорте, создав тем самым комплексную систему медицинской логистики. Таким образом мы стремимся еще больше укрепить оперативную готовность вооруженных сил Германии и их союзников», — рассказал вице-президент подразделения специальных авиационных услуг и оборонных решений компании Lufthansa Technik Михаэль фон Путткамер.

Поезда рассчитаны на службу сроком более 30 лет. В течение этого времени их можно модернизировать, в том числе переоборудовать для пассажирских перевозок.