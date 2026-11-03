Российские криптобиржи и обменники хотят обязать круглосуточно делиться данными с ФСБ

Криптообменники и криптобиржи в России обяжут предоставить круглосуточный доступ к данным своих клиентов силовикам. Это следует из замечаний и предложений Центробанка к закону «О цифровых валютах и цифровых правах», опубликованных на этой неделе. На это первым обратил внимание киберадвокат Саркис Дарбинян.

Новые правила могут заработать с 1 марта 2027 года. По ним, участники рынка — включая, например, криптообменники — будут обязаны круглосуточно делиться с силовиками данными о своих клиентов, внедряя в свою работу СОРМ. В перечень передаваемых данных входят:

личные данные по типу ФИО, данных паспорта и ИНН;

телефон и почта;

данные обо всех сделках и банковских реквизитах, номера счетов и адреса кошельков;

IP-адреса и время входов в аккаунт;

переписка пользователя на платформе.

В документе есть отзывы и других профильных структур. Например, отмечается, что Ассоциация банков России просила не включать в список передаваемой силовикам информации приватные ключи и средства подписи транзакций. В ЦБ от этого отказались, заявив, что такой подход «согласован с уполномоченным органом» — то есть с ФСБ.

Все данные участники рынка будут обязаны хранить на серверах внутри России. У обменника будет 45 дней, чтобы уведомить ФСБ, 45 дней, чтобы разработать план внедрения СОРМ, и еще до 15 месяцев на запуск оборудования и тестовую эксплуатацию. Сбербанк просил увеличить срок разработки плана на 90 дней, но ему отказали.

Как отмечает Дарбинян в своем канале, регулятор предложил и другие суровые меры. Например, «оСОРМление» криптообменников просили отложить до начала 2028 года, но это не согласовали. Кроме того, не будет и переходного периода для лицензированных компаний.

Внедрение СОРМ, кроме того, означает большие затраты для компаний. Если же они не выполнят требований регулятора, силовики могут потребовать от ЦБ исключить их из реестра, а это означает невозможность работать легально.