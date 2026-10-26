Малые интернет-провайдеры попросили Минцифры дать им на выполнение новых требований три года вместо одного. Они рискуют потерять лицензии

Небольшие интернет-провайдеры в России предупредили о риске массового ухода с рынка из-за реформы связи, которую готовит Минцифры. Ассоциация малых операторов регионов (АМОР) попросила ведомство увеличить переходный период для выполнения новых требований с одного года до трех лет. В противном случае компании рискуют остаться без действующих лицензий и прекратить обслуживание абонентов. При этом обсуждаемая реформа предусматривает передачу сетей и клиентов лишившихся лицензий провайдеров крупным операторам, включая преимущественное право последних на выкуп инфраструктуры.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АМОР заместителю главы Минцифры Дмитрию Угнивенко от 22 октября, небольшие компании опасаются, что не успеют получить новые разрешения до прекращения действия старых. Для этого им потребуется увеличить капитал, в отдельных случаях расширить сети и согласовать схемы размещения оборудования для фильтрации интернет-трафика. Сейчас такие согласования и оформление лицензий занимают до нескольких месяцев. Представители отрасли предупреждают, что за год большинство небольших провайдеров не успеют выполнить все требования.

Реформа предполагает, помимо прочего, введение новых требований к капиталу и покрытию территории, а также возможность внесудебного отзыва лицензии за повторные нарушения. Окончательные параметры реформы пока не утверждены.

Обязательные платежи для небольших провайдеров могут вырасти в несколько раз

В первоначальном варианте реформы Минцифры также предлагало установить минимальный ежегодный взнос операторов в резерв универсального обслуживания в размере 1 млн рублей. Сейчас компании перечисляют в него 2% выручки от услуг связи. Как следует из расчетов The Insider, для провайдера с годовой выручкой от этих услуг в 10 млн рублей введение такого минимума означало бы увеличение платежа с 200 тысяч до 1 млн рублей — в пять раз. Для компании с выручкой 5 млн рублей увеличение будет десятикратным: со 100 тысяч до 1 млн рублей. При выручке 20 млн рублей платеж увеличится в 2,5 раза — с 400 тысяч до 1 млн рублей. Расчеты не учитывают возможные исключения для отдельных категорий операторов, которые еще обсуждаются.

По оценке главы ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, в небольших городах и селах интернет нередко обеспечивают местные предприниматели с годовым оборотом 5–10 млн рублей. Для таких компаний минимальный платеж в 1 млн рублей может оказаться неподъемным.

Масштаб возможных последствий участники рынка оценивали еще в апреле. По расчетам ассоциации «Ростелесеть», примерно из 4220 операторов широкополосного доступа в интернет первоначальным требованиям реформы полностью соответствовали лишь 7,6%. Не менее 33,2% провайдеров, по прогнозу объединения, рисковали уйти с рынка из-за недостаточного капитала и собственных средств. Эти оценки сделаны на основе раннего варианта реформы.

Кто получит абонентов небольших провайдеров

Как писал The Insider, «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» уже начали предлагать региональным провайдерам перейти на сервисные договоры. По предложенной «Ростелекомом» схеме компания получает абонентскую базу, линии связи и техническую поддержку небольшого оператора, а ему оставляют 30–40% выручки. Взамен федеральный оператор обещает избавить партнера от расходов на оборудование СОРМ, позволяющее спецслужбам получать доступ к данным пользователей, а также от выплат в резерв универсального обслуживания и части других затрат.

Представители региональных компаний называли такую модель невыгодной. По их оценке, «Ростелеком» фактически предлагает забирать до 60% бизнеса без его покупки. Сам оператор подтверждал, что уже ведет предварительные переговоры с некоторыми компаниями.

Параллельно Минцифры обсуждает механизм передачи федеральным операторам инфраструктуры и абонентов компаний, лишившихся лицензий. Согласно опубликованной в августе презентации рабочей группы министерства, провайдеров планируется обязать заранее заключать договоры на такой случай, предоставляя крупным операторам преимущественное право выкупа сетй. Предполагается, что механизм позволит избежать отключения интернета при закрытии местного провайдера.

Число операторов связи в России уже сократилось на 17% за год, с июля 2025-го по июль 2026 года, до немногим более 7 тысяч. Одновременно количество действующих лицензий уменьшилось примерно до 21 тысячи. Роскомнадзор объясняет сокращение прежде всего отзывом разрешений у компаний, которые фактически не оказывали услуги.

В Минцифры утверждают, что новые требования необходимы для повышения безопасности, качества и устойчивости сетей. В ответе отраслевым ассоциациям ведомство сообщило, что рассматривает отдельную модель лицензирования для местных операторов с более низкими требованиями к капиталу. Министерство также оспорило расчеты представителей отрасли, которые складывали в одну сумму требования к собственным средствам, стоимость лицензии и ежегодные платежи. Законопроект может поступить в Госдуму до конца 2026 года.

Ужесточение требований происходит на фоне усиления государственного контроля над интернет-инфраструктурой. Как писал The Insider, еще в июне 2025 года Роскомнадзор подготовил расширение технических проверок небольших операторов, включая контроль прохождения трафика через системы фильтрации ТСПУ. Согласно приведенным ведомством данным, из 1981 оператора, на которых распространялись обсуждавшиеся требования, к тому моменту к ТСПУ были подключены только 493.