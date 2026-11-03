Из-за разлива мазута в Черном море погибли более 13 тысяч птиц. Общая сумма судебных взысканий достигла 119 млрд рублей

Ранее суды уже взыскали с владельцев танкеров 84,94 млрд рублей за ущерб, нанесенный водной среде Черного моря. На «Волгатранснефть», которой принадлежал танкер «Волгонефть-239», пришлось 35,48 млрд рублей. Еще 49,46 млрд рублей солидарно взыскали с «Каматрансойла» и «Кама Шиппинг», связанных с танкером «Волгонефть-212». С учетом октябрьского решения общая сумма компенсаций по трем судебным делам достигла примерно 119,2 млрд рублей.

При этом получить эти деньги будет крайне сложно. Как выяснил The Insider, компании, на которые возложили ответственность за катастрофу, располагают минимальными активами. В отношении двух из них инициировались процедуры банкротства, а судебные приставы неоднократно прекращали исполнительные производства из-за отсутствия имущества должников.

В расследовании The Insider также установил, что танкеры перевозили мазут, принадлежавший «Роснефти». Компания была одновременно владельцем груза, грузоотправителем и грузополучателем, но не стала ответчиком по основным искам о возмещении экологического ущерба. Более того, оба танкера находились в море за пределами разрешенных сроков эксплуатации, а у одного из судов действие документов было приостановлено.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. По оценке российского Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Нефтепродукты загрязнили побережье Краснодарского края и аннексированного Крыма. Спасением птиц и очисткой пляжей занимались тысячи волонтеров.

Последствия аварии сохраняются и спустя почти два года. В сентябре 2026 года, как установил The Insider, спутниковые снимки продолжали фиксировать нефтяные пятна в районе затонувших частей танкеров, несмотря на заявления российских властей о завершении откачки мазута.