Из-за разлива мазута в Черном море погибли более 13 тысяч птиц. Общая сумма судебных взысканий достигла 119 млрд рублей

На побережье Краснодарского края после крушения двух танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года погибли 13,5 тысячи птиц. Такие данные из материалов дела Арбитражного суда Краснодарского края привела экологический юрист Наталья Лисицына. Суд взыскал с владельцев и фрахтователя танкеров 34,25 млрд рублей за вред животному миру и среде его обитания. С учетом двух предыдущих решений общая сумма судебных взысканий за последствия катастрофы достигла 119,2 млрд рублей, подсчитал The Insider.
Согласно приведенным Лисицыной данным, больше всего погибло особей чомг, или больших поганок, — около 10,3 тысячи. На них приходится более трех четвертей зарегистрированных смертей. Среди погибших также насчитали 1022 птицы девяти видов, занесенных в Красные книги.
Арбитражный суд Краснодарского края 15 октября полностью удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов к компаниям «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг». С ответчиков солидарно взыскали 34,22 млрд рублей экологического ущерба и еще 30,7 млн рублей убытков, причиненных бюджету Краснодарского края.
Практически вся сумма экологического ущерба, 34,12 млрд рублей, или около 99,7%, приходится на оценку вреда среде обитания животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Непосредственный ущерб от гибели охраняемых птиц оценивался примерно в 93,4 млн рублей. В сумму взыскания также вошел ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам и почвам памятника природы «Озеро Соленое», следует из решения суда, изученного The Insider.
Еще до вынесения решения «Волгатранснефть» пыталась оспорить методику расчета ущерба, утверждая, что региональные власти не имеют права самостоятельно устанавливать такие правила. Однако Краснодарский краевой суд в марте отклонил требования компании и признал методику законной.
Ранее суды уже взыскали с владельцев танкеров 84,94 млрд рублей за ущерб, нанесенный водной среде Черного моря. На «Волгатранснефть», которой принадлежал танкер «Волгонефть-239», пришлось 35,48 млрд рублей. Еще 49,46 млрд рублей солидарно взыскали с «Каматрансойла» и «Кама Шиппинг», связанных с танкером «Волгонефть-212». С учетом октябрьского решения общая сумма компенсаций по трем судебным делам достигла примерно 119,2 млрд рублей.
При этом получить эти деньги будет крайне сложно. Как выяснил The Insider, компании, на которые возложили ответственность за катастрофу, располагают минимальными активами. В отношении двух из них инициировались процедуры банкротства, а судебные приставы неоднократно прекращали исполнительные производства из-за отсутствия имущества должников.
В расследовании The Insider также установил, что танкеры перевозили мазут, принадлежавший «Роснефти». Компания была одновременно владельцем груза, грузоотправителем и грузополучателем, но не стала ответчиком по основным искам о возмещении экологического ущерба. Более того, оба танкера находились в море за пределами разрешенных сроков эксплуатации, а у одного из судов действие документов было приостановлено.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. По оценке российского Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Нефтепродукты загрязнили побережье Краснодарского края и аннексированного Крыма. Спасением птиц и очисткой пляжей занимались тысячи волонтеров.
Последствия аварии сохраняются и спустя почти два года. В сентябре 2026 года, как установил The Insider, спутниковые снимки продолжали фиксировать нефтяные пятна в районе затонувших частей танкеров, несмотря на заявления российских властей о завершении откачки мазута.