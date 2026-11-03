Disney уволит тысячи сотрудников для сокращения расходов

Компания The Walt Disney планирует масштабные сокращения ради экономии затрат. Как пишет агентство Bloomberg, руководство Disney хочет добиться сокращения расходов на 20%.

Расходы в компании также хотят снизить за счет урезания некоторых их статей — каких именно, не уточняется. Сокращения по большей степени затронут тематические парки, телеканалы и киностудию.

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что в компании задумались над реструктуризацией телевизионного подразделения, а также над изменениями в команде юристов и отделе по международным делам.

На конец прошлого финансового года в компании работало около 230 тысяч человек по всему миру.

В последние годы Disney уже существенно сократила расходы на миллиарды долларов, в том числе за счет ликвидации тысячи рабочих мест. Под сокращения попали, например, команды ABC и Pixar. Сколько человек может попасть под сокращения сейчас, неизвестно.