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Новости

Disney уволит тысячи сотрудников для сокращения расходов

The Insider
Фото: The Los Angeles Times

Фото: The Los Angeles Times

Компания The Walt Disney планирует масштабные сокращения ради экономии затрат. Как пишет агентство Bloomberg, руководство Disney хочет добиться сокращения расходов на 20%. 

Расходы в компании также хотят снизить за счет урезания некоторых их статей — каких именно, не уточняется. Сокращения по большей степени затронут тематические парки, телеканалы и киностудию. 

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что в компании задумались над реструктуризацией телевизионного подразделения, а также над изменениями в команде юристов и отделе по международным делам.

На конец прошлого финансового года в компании работало около 230 тысяч человек по всему миру. 

В последние годы Disney уже существенно сократила расходы на миллиарды долларов, в том числе за счет ликвидации тысячи рабочих мест. Под сокращения попали, например, команды ABC и Pixar. Сколько человек может попасть под сокращения сейчас, неизвестно. 

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Публикация:«Disney уволит тысячи сотрудников для сокращения расходов»

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