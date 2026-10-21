Electronic Arts закрывает BioWare — студию, создавшую игры Mass Effect и Dragon Age

Издатель видеоигр Electronic Arts объявил о сокращениях и закрытии канадской студии BioWare — автора ролевых серий Dragon Age и Mass Effect. По словам собеседника Bloomberg, знакомого с планами компании, EA уволит около 400 человек, примерно 3% штата, из них около 50 работают в BioWare.

В августе EA ушла с биржи после выкупа за $55 млрд консорциумом во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии. Сделка, проведенная на заемные деньги, оставила на балансе издателя около $18 млрд долга. Ранее в этом году компания обещала инвесторам сэкономить до $700 млн, в том числе за счет урезания расходов на разработку.

Операционный директор EA Дэвид Тинсон и глава студий Кэм Вебер в письме сотрудникам сообщили об отмене ряда проектов, включая следующую часть Mass Effect, которая находилась в BioWare на ранней стадии разработки. Под нож попала и игра серии The Sims с кодовым названием Project Lotus, а команду скейтбордингового симулятора skate сократят. Топ-менеджеры написали:

«Во всём нашем портфеле мы делаем осознанный выбор, направляя людей и инвестиции туда, где видим наибольшие возможности для игроков и долгосрочного роста».

EA продолжит вкладываться в спортивные игры, шутер Apex Legends, новую Star Wars Jedi, игру про Железного человека и серию Battlefield. BioWare основали в 1995 году, а в 2007-м ее купила EA. После череды хитов студия выпустила разгромленные критиками Mass Effect: Andromeda и Anthem, а Dragon Age: The Veilguard не оправдала ожиданий по продажам, после чего EA в прошлом году резко сократила студию.

Andromeda разрабатывали пять лет, но основную часть игры собрали за последние полтора года, а работу тормозил обязательный для студий EA движок Frostbite, плохо подходивший для ролевых игр, выяснил Kotaku. Anthem, по данным того же издания, выпустили недоделанной, чтобы уложиться в финансовый год EA, а инженеров со знанием Frostbite забирали на FIFA. За два года до выхода Anthem из BioWare ушли десятки разработчиков, многие из них проработали там больше десяти лет.

Следующую Dragon Age руководство EA сначала заставило переделывать в сервисную онлайн-игру, а затем вернуло к однопользовательскому формату и дало команде полтора года на завершение, писало Bloomberg. Креативный директор серии Майк Лейдлоу, не согласный с этим разворотом, ушел в 2017 году. Основатели BioWare Рэй Музика и Грег Зещук покинули студию еще в 2012-м, а в 2020-м ушли глава студии Кейси Хадсон и исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра.