Epic Games потребовала от разработчиков делать новую игру по мотивам Marvel и «Звездных войн» только с помощью ИИ — Bloomberg

Epic Games отложила выпуск игры, которую делает вместе с Disney, и потребовала от разработчиков шире использовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы завершить проект. Об этом Bloomberg рассказали осведомленные источники, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены говорить публично.

Релиз шутера с героями франшиз Marvel и «Звёздных войн» был намечен на март, однако теперь перенесен — и новую дату не назвали. Разработчикам велели перейти на производственную модель AI first («ИИ прежде всего») с помощью инструментов, таких как Claude от Anthropic, согласно которой предполагается, что люди будут только управлять работой искусственного интеллекта и направлять ее.

Один из директоров игры написал сотрудникам во внутреннем сообщении, которое изучил Bloomberg: «Больше никакого написанного вручную кода». По его словам, вся графика для игры будет «генерироваться с помощью полноценных ИИ-процессов».

На прошлой неделе, как отмечается, это объявление повергло часть разработчиков в замешательство на видеозвонке. Некоторые шутили, не попросить ли Claude исправлять собственные ошибки. Другие надеялись, что требование несерьезно или компания изменит курс, поскольку затея, по их мнению, не окажется столь успешной, как рассчитывает Epic. В Epic заявили Bloomberg, что делают ставку на разработку, «ускоренную ИИ», во главе с собственными разработчиками.

Как пишет агентство, работа над игрой идет медленнее ожиданий, отчасти потому, что Epic недооценила, сколько сотрудников и времени потребуется. В 2024 году Disney вложила в Epic $1,5 млрд в обмен на долю в капитале, и компании договорились о серии совместных игр, начать которую должен был этот шутер. В марте Epic объявила о сокращении 1 тысячи сотрудников, отчасти из-за замедления продаж Fortnite. Это первая попытка крупной игровой компании создать проект преимущественно с помощью ИИ.