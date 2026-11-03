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США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе

The Insider
Остров Кешм, ставший целями новых американских ударов. Фото: Copernicus Sentinel-2 / Reuters

Остров Кешм, ставший целями новых американских ударов. Фото: Copernicus Sentinel-2 / Reuters

Американские военные нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источники пишут The Wall Street Journal и CNN. Взрывы на юге страны подтверждают местные СМИ. 

Эта атака стала ответом на обстрел американского самолета со стороны Ирана. Чиновники в разговоре со СМИ назвали ее оборонительной. По данным источников изданий, целями стали места пуска ракет на острове. 

Официально американские военные эту атаку не подтверждали. Более того, как отмечают CNN и WSJ, они решили сохранить ее в тайне от общественности, как и ряд сравнительно небольших ударов по Ирану до этого. Американские чиновники намеренно скрывают эту информацию, чтобы не преувеличить масштабы оборонительных действий. В последний раз Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало об ударах по Ирану в начале сентября. 

Иранские СМИ сообщают о взрывах, которые были слышны на самом острове Кешм, соседнем Хенгаме, а также в ближайшем портовом городе Бандар-Аббас.

По всей видимости, о возобновлении полномасштабных боевых действий США против Ирана речи не идет. Эти удары по-прежнему носят ограниченный характер. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что возобновления широкой кампании ударов по Ирану не будет до промежуточных выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. 

Накануне в своей соцсети Truth Social американский лидер допустил, что мирное соглашение с Ираном может состояться в ближайшее время. В то же время в интервью телеканалу Fox News в понедельник он намекнул, что возможны и полномасштабные удары, а их целью станет гора Пикакс (Кух-е Коланг), где, как утверждается, находится объект иранской ядерной программы. 

Газета The New York Times также писала, что американские и израильские военные подготовили план «короткой, но интенсивной» операции и ударов по территории Ирана после промежуточных выборов. Вероятными целями источники издания называли ядерные объекты, энергетическую инфраструктуру и арсеналы. 

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Публикация:«США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе»

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