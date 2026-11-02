Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток. Международные инспекции российских тюрем прекратились еще в 2021 году

С 1 ноября 2026 года Россия официально перестала быть участницей Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом сообщил Совет Европы. Выход из конвенции означает прекращение полномочий Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) по мониторингу российских тюрем, колоний и других мест лишения свободы. В то же время фактически этот механизм перестал работать уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 документа, решение вступило в силу через год после уведомления. Россия участвовала в конвенции с 1998 года. За это время представители ЕКПП совершили 30 визитов в страну, посетив более 450 мест лишения свободы. При этом российские власти разрешили опубликовать лишь четыре отчета по итогам проверок. Неопубликованными остались в том числе материалы десяти инспекций в Чечне и на Северном Кавказе, проведенных с 2000 по 2017 год.

В Совете Европы отметили, что с февраля 2022 года Комитет получил многочисленные сообщения о предполагаемых пытках и жестоком обращении с заключенными как на территории России, так и на оккупированных территориях Украины. Однако из-за отказа российских властей сотрудничать с Комитетом его представители не смогли провести ни одной проверки. При этом украинские власти, как подчеркивается в заявлении, продолжают допускать международных инспекторов в места лишения свободы.

«Выход Российской Федерации означает прекращение полномочий Комитета по мониторингу в стране. Он также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы внутри Российской Федерации», — заявил председатель ЕКПП Алан Митчелл.

Он подчеркнул, что независимые инспекции остаются одним из основных механизмов защиты заключенных от пыток и жестокого обращения.

В сентябре 2025 года Госдума единогласно приняла закон о денонсации конвенции, который затем подписал Владимир Путин. Российские власти объясняли решение дискриминационным подходом Совета Европы, который, по их утверждению, препятствовал избранию российского представителя в Комитет.

Как писал The Insider, фактически механизм европейского контроля за российскими местами лишения свободы перестал действовать после начала полномасштабной войны. Последний визит делегации ЕКПП состоялся еще в 2021 году. Впоследствии российские власти перестали отвечать на запросы Комитета, в том числе касавшиеся смерти Алексея Навального в колонии.

Опрошенные The Insider правозащитники уже в августе 2025 года отмечали, что формальный выход из конвенции вряд ли существенно изменит положение заключенных, поскольку международные инспекции несколько лет как не проводятся. Адвокат и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов тогда предупреждал, что отказ от внешнего контроля приведет к дальнейшей деградации системы: «Раньше был хоть какой-то внешний надзор — приезжали иностранцы и им пускали пыль в глаза, водили по тюрьмам и что-то показывали. Сейчас этого вообще не будет».