Эстония выслала россиянина, обвинив его в связях со спецслужбами. Он работал на местное общественное СМИ и участвовал в военных форумах

Из Эстонии был выслан гражданин России Леонид Карабешкин, которого Департамент полиции безопасности страны (KAPO) обвинил в связях со спецслужбами РФ и назвал угрозой безопасности Европы. Об этом сообщает общественная теле- и радиовещательная корпорация Эстонии (ERR). Как выяснил The Insider, после полномасштабного вторжения России в Украину Карабешкин, в частности, работал международным обозревателем ERR, а также посещал различные форумы. Например, в марте 2024 года он участвовал в Международной конференции Балтийского оборонного колледжа в Тарту в качестве приглашенного эксперта по России.

В Twitter (X) полиция безопасности Эстонии 2 ноября выложила ролик, в котором показан процесс выдворения из страны Леонида Карабешкина. В сообщении говорится:

«Полиция по предложению KAPO депортировала из Эстонии гражданина России Леонида Карабешкина и установила ему запрет на въезд в шенгенскую зону. Цель депортации — предотвратить и пресечь деятельность, угрожающую безопасности Эстонии и Европы в целом».

Представитель KAPO Марта Тууль в комментарии ERR сообщила, что Карабешкин поддерживал связи с российскими спецслужбами и людьми, действующими в их интересах. Она отметила:

«Он регулярно ездил в Россию и встречался там с ними. Некоторые из них находятся под санкциями Евросоюза и Украины за осуществление враждебной деятельности по оказанию влияния от имени России. Кроме того, он связан с сетями влияния, такими как CIRP, RuBaltic и Regnum, а также со связанными с ними лицами. Что касается Regnum, то речь идет о Сергее Рекеде, а также Сергее Руднове. Последний включен в санкционные списки Великобритании и Украины. CIRP — это Центр международной и региональной политики России. Там он работал руководителем проектов, а в мероприятиях этого центра участвовали несколько человек, связанных с ФСБ».

Депортацию прокомментировал и глава МИД Эстонии Маргус Цакхна:

«Тем, кто имеет связи с российскими спецслужбами и враждебными сетями влияния, не следует злоупотреблять нашей открытостью. Один такой человек уже выслан из Эстонии, и ему запрещен въезд в шенгенскую зону. И это вполне справедливо. Мы не будем терпеть действий, подрывающих нашу безопасность».

Как выяснил The Insider, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Карабешкин действительно неоднократно выезжал в РФ из Эстонии. Регулярные поездки на родину он многократно совершал и до 2022 года. Кроме того, с 2022 года он работал международным обозревателем в ERR, а в январе 2026 года давал интервью Радио 4 (входит в ERR), в котором комментировал возможность подключения представителей ЕС к переговорам по урегулированию войны России и Украины, запущенным США.

Изначально в новости ERR о депортации Карабешкина не было упоминания его работы на издание. Однако затем в публикацию было внесено обновление, признающее, что политолог работал в редакции в 2022–2024 годах в качестве редактора зарубежных новостей. Председатель правления ERR Эрик Роозе сказал, что у издания не было подозрений в отношении Карабешкина, когда его принимали на работу, кроме того, «редакция не замечала признаков деятельности по оказанию влияния».

В качестве эксперта по России к Карабешкину обращались не только СМИ. В марте 2024 года он был официально включен в качестве приглашенного эксперта в программу международной конференции Балтийского оборонного колледжа в Тарту и участвовал в панели, посвященной России.

Между тем его последняя и единственная публикация на Regnum, с которым эстонская полиция среди прочего связала Карабешкина, судя по сайту издания, датирована маем 2015 года.

В комментарии ERR представитель KAPO Марта Тууль не смогла ответить на вопрос, в чем конкретно заключалась деятельность Карабешкина, которая привела к его высылке из Эстонии. По ее словам, подобные вещи оценивают в совокупности и «речь шла о систематической деятельности».