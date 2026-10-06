Латвия начала процедуру объявления российского журналиста персоной нон грата. Речь идет о Леониде Рагозине — Delfi

Латвия запустила процедуру включения гражданина России в список нежелательных для республики лиц. Об этом на своей странице в соцсети X заявила министр иностранных дел страны Байба Браже. По данным издания Delfi, речь идет о проживающем в Латвии российском журналисте Леониде Рагозине. The Insider изучил последние публикации Рагозина, в которых он, например, заявлял, что в преддверии «суровой зимы» и «ужасающей перспективы болезненные компромиссы за столом переговоров становятся единственным выходом для Украины из национальной катастрофы».

Глава МИД Латвии Браже заявила:

«Учитывая полученную сегодня информацию компетентных органов и обсудив вопрос с премьер-министром и министром внутренних дел, я решила начать процедуру включения еще одного гражданина России в латвийский список персон нон грата».

Она не уточнила, о ком идет речь. Однако издание Delfi отметило, что еще 30 сентября глава МВД республики Янис Домбрава призвал Браже включить в список российского журналиста Рагозина, который, по его словам, уже долгое время высказывает мнения, противоречащие интересам Латвии. Министр подчеркнул, что Рагозин обвиняет Запад в агрессивных действиях России, критикует санкции, оправдывает российскую внешнюю политику и дискредитирует Украину. Издание сообщило, что, по его информации, речь идет именно о Рагозине.

Издание Press.lv называет его «независимым журналистом-международником», который с 2014 года постоянно проживает и работает в Латвии.

Рагозин уже несколько десятилетий сотрудничает с различными российскими и зарубежными СМИ. Например, на сайте Русской службы Би-би-си размещена его биография, в которой говорится, что он проработал в издании 8 лет, а затем перешел в качестве корреспондента в русский Newsweek, где затем стал редактором международного отдела. Кроме того, с 2015-го по 2021 год он публиковал колонки в издании Politico. Также он писал статьи в британскую газету The Guardian. В одной из них в 2014 году он, например, опровергал заявления президента РФ Владимира Путина об отсутствии частей регулярной российской армии на Донбассе. В 2014–2016 годах он публиковался в издании Kyiv Post, а в 2019 году его мнение вышло в The Moscow Times — он писал, что «идеологическая гибкость российского президента дает ему преимущество в постмодернистском мире».

После 2022 года круг изданий, с которыми сотрудничал Рагозин, судя по всему, сузился. Однако его колонки регулярно выходили, например, на сайте катарского телеканала «Аль-Джазира». В них он критиковал руководство Украины, ее европейских союзников, хвалил президента США Дональда Трампа за попытки наладить переговорный процесс и говорил, что «сторонники войны просто хотят, чтобы любые переговоры с Россией были обречены на провал». В августовской колонке Рагозин, например, называл риторику Зеленского «вызывающей» и настаивал, что в свете «ужасающей перспективы», под которой подразумевалась приближающаяся зима, «болезненные компромиссы за столом переговоров становятся единственным выходом для Украины из национальной катастрофы».