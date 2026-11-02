Верховный суд Германии счел незаконной блокировку иска Усманова к Совету ЕС. Против передачи документов выступал МИД ФРГ

Федеральный верховный суд Германии (BGH) счел незаконным отказ председателя Земельного суда Гамбурга передать Совету Евросоюза документы по иску российского миллиардера Алишера Усманова. Предприниматель добивается запрета на распространение утверждений о его связях с Владимиром Путиным, использованных для обоснования санкций против него. Передаче документов препятствовал председатель суда, который ссылался на возражения немецкого МИД. О решении инстанции пишет Welt. В сентябре 2026 года Евросоюз уже снял с Усманова санкции, однако судебный спор о достоверности использованных против него сведений продолжается.

Усманов обратился в Земельный суд Гамбурга в декабре 2023 года с иском к Совету ЕС. Однако 4 марта 2024 года председатель суда отказался организовать вручение документов ответчику в Брюсселе. Как следует из судебных материалов, Федеральное ведомство юстиции при участии МИД и Минюста Германии возражало против такой передачи. В январе 2025 года Ганзейский высший земельный суд оставил отказ в силе.

Федеральный верховный суд отменил оба решения. Как следует из постановления BGH, с которым ознакомился Welt, отказ во вручении документов признан незаконным и нарушающим права Усманова. По словам адвокатов бизнесмена, суд также установил, что председатель Земельного суда не имел полномочий препятствовать этой процедуре.

Адвокат бизнесмена Йоахим Николаус Штайнхефель обвинил немецкие власти во вмешательстве в работу судебной системы. По его словам, МИД Германии при предыдущем правительстве пытался не допустить рассмотрения иска против Совета ЕС. Решение BGH устраняет препятствие для вручения документов, но не означает победы Усманова в процессе. Сам иск пока не рассматривали.

МИД Германии выступал против судебной проверки санкционных решений

Еще в ноябре 2025 года Welt выяснила, изучив внутреннюю переписку немецких ведомств, что МИД Германии, которым во время описываемых событий руководила Анналена Бербок, выступал против передачи иска Усманова Совету ЕС. В письме от ноября 2023 года представитель министерства предупреждал, что рассмотрение подобных споров национальными судами может подорвать наднациональный характер санкционной политики Евросоюза и привести к противоречащим друг другу судебным решениям в разных странах ЕС.

Спор возник из-за утверждений Forbes о связях Усманова с Путиным

В феврале 2022 года Совет ЕС использовал при обосновании санкций против Усманова в том числе публикацию американского Forbes. В ней со ссылкой на анонимного эксперта утверждалось, что предприниматель неоднократно выступал подставным лицом Владимира Путина и решал его деловые проблемы.

В январе 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил Forbes распространять эти утверждения. Как ранее писал The Insider, в ходе разбирательства журнал не раскрыл личность источника и не смог привести конкретные примеры предполагаемой деятельности Усманова в качестве подставного лица российского президента. Представители Forbes утверждали, что спорная формулировка была выражением мнения.

Защита Усманова считает, что Совет ЕС продолжил распространять недостоверные сведения даже после решения немецкого суда. Именно их удаления из официальных публикаций Евросоюза добивается бизнесмен.

ЕС снял санкции с Усманова. Еще летом бизнесмен отозвал апелляцию

В сентябре 2026 года Совет Евросоюза решил продлить персональные санкции против российских физических и юридических лиц сразу на три года — до сентября 2029 года. Одновременно ограничения не стали продлевать в отношении трех человек и одной компании. Как писал The Insider, из списка исключили Алишера Усманова, Михаила Фридмана и бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, а также компанию Redbird Corporate Services.

Ранее Усманов также оспаривал санкционные решения в судах Евросоюза. В сентябре 2025 года Общий суд ЕС отклонил его иск об отмене решений, которыми ограничения продлевались в 2023–2024 годах. Бизнесмен подал апелляцию, однако 17 июня 2026 года отозвал ее. Как следует из постановления Суда ЕС от 8 июля, производство по делу C-725/25 P было прекращено, а Усманова обязали оплатить судебные расходы.