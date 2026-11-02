ООН прекращает миротворческую миссию в Западной Сахаре после 35 лет ее работы. РФ и США заблокировали резолюции, продлевающие мандат

Миротворческая миссия ООН в Западной Сахаре (МООНРЗС) прекращает свою деятельность после 35 лет работы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генсека организации Антониу Гутерриша. Сворачивание операции произошло после того, как Совет Безопасности ООН не смог согласовать продление ее мандата. Россия заблокировала проект США, предусматривавший сокращение миротворческих сил, а Штаты проголосовали против альтернативной российской резолюции.

МООНРЗС, которая официально называется Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, работала в регионе с 1991 года. Она была утверждена Совбезом ООН на основе заключенных в 1988 году между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО предложений по урегулированию конфликта. В ее задачи входило наблюдение за режимом прекращения огня и создание условий для поиска политического решения по будущему региона. Марокко считает Западную Сахару своей территорией, тогда как частично признанная Сахарская арабская демократическая республика (САДР) преимущественно при поддержке Алжира добивается своей независимости.

По словам Гутерриша, этап ликвидации миротворческой миссии начался 1 ноября. Он отметил, что все имущество и оборудование, которыми располагает МООНРЗС, будет возвращено странам, предоставившим воинские контингенты для миссии.

Как отмечает Reuters, прекращение миротворческой операции происходит спустя год после того, как Совбез ООН принял подготовленную США резолюцию, признавшую предложенный Рабатом план предоставления Западной Сахаре автономии под суверенитетом Марокко наиболее осуществимым решением конфликта. Россия тогда воздержалась при голосовании, тем самым дав резолюции зеленый свет.

Теперь США внесли в Совбез резолюцию, которая должна была закрепить за ООН следование марокканскому плану, сократить численность миротворческих сил и убрать из названия миссии упоминание референдума. Россия заблокировала документ и внесла альтернативный, предложив продлить мандат МООНРЗС без изменений. Российскую резолюцию поддержали лишь две страны, 11 воздержались, а США проголосовали против. В итоге срок действия мандата миссии истек.

Гутерриш предупредил, что с уходом миротворцев в регионе возрастает риск эскалации боевых действий, а также заверил, что ООН по-прежнему настроена на «поиск справедливого, прочного и взаимоприемлемого политического решения, предусматривающего самоопределение народа Западной Сахары».

Фронт ПОЛИСАРИО заявил об обеспокоенности тупиковой ситуацией. МИД Алжира в свою очередь выразил глубокое сожаление в связи с началом ликвидации миссии. Королевский дом Марокко назвал непродление мандата значительным событием и приветствовал это решение.