Туск обвинил российских ботов в поддержке польской оппозиции. Медведев назвал конфликт вокруг Конституционного трибунала переворотом

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил «армию российских ботов» в поддержке политиков, которые, по его словам, пытаются уничтожить демократию и верховенство права в стране. В телеобращении он связал предполагаемое российское вмешательство с конфликтом вокруг Конституционного трибунала и обвинил оппозиционную партию «Право и справедливость», а также нынешнего и предыдущего президентов Польши Кароля Навроцкого и Анджея Дуду в разрушении независимости судебной системы:

«Назовем вещи своими именами. В Польше годами существуют организации и политики, которые хотят уничтожить демократию и верховенство права. Не случайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил, а сегодня в этом конфликте пользуются поддержкой российской армии ботов в интернете. Они даже дождались публичных комплиментов от главного идеолога Кремля».

Премьер не назвал конкретных аккаунтов, которые считает российскими ботами, и не представил в обращении данных, подтверждающих их участие в информационной кампании. Однако после выступления он опубликовал сообщение Дмитрия Медведева, который назвал события вокруг Конституционного трибунала «конституционным переворотом». Он также сравнил происходящее с действиями украинских властей, утверждая, что в Украине Конституционный суд был фактически уничтожен.

В своем обращении Туск раскритиковал действия президента Навроцкого, который после начала кризиса прервал поездку в Сенегал и ночью прибыл в Конституционный трибунал. Премьер подчеркнул, что ни один политик, включая президента, не вправе приходить в суд, отдавать распоряжения судьям или угрожать им. По его словам, правительство намерено обеспечить независимую работу трибунала и не уступать давлению.

Президент провел переговоры с восемью политическими делегациями. Партии Туска среди них не было

Кароль Навроцкий, в свою очередь, обвинил оппонентов в «силовом захвате» Конституционного трибунала и нарушении конституционного порядка. Президент потребовал вывести «силы принуждения» с территории суда и восстановить полномочия его прежнего руководства. Он также сообщил, что провел консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, который, по словам Навроцкого, тоже считает действия новых руководителей трибунала незаконными.

После этого президент созвал срочные консультации с представителями парламентских партий. Как следует из официального списка участников, опубликованного канцелярией президента, 31 октября Навроцкий провел встречи с восемью политическими делегациями.

Среди участников были лидер PiS Ярослав Качиньский, бывший премьер Матеуш Моравецкий, руководители «Конфедерации» Славомир Менцен и Кшиштоф Босак, а также представители левой партии «Вместе» и других парламентских объединений.

В опубликованном списке нет представителей возглавляемой Туском «Гражданской коалиции». При этом на консультации пришли представители Польской крестьянской партии, входящей в правящую коалицию, в том числе вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В ОБСЕ призвали польских политиков отказаться от эскалации

На обострение конфликта отреагировала Парламентская ассамблея ОБСЕ. Ее председатель, украинский политик Никита Потураев, 31 октября призвал все стороны проявить сдержанность и воздержаться от действий и заявлений, способных усилить противостояние:

«Политические разногласия, какими бы глубокими они ни были, никогда не должны подрывать уважение к демократическим институтам, независимости судебной системы и основным правам и свободам граждан».

Он подчеркнул, что будущее польских демократических институтов должно определяться самим польским обществом и законными конституционными органами через мирные и демократические процедуры. Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила готовность содействовать политическому диалогу.

Из-за чего возник конфликт

Нынешний кризис стал продолжением спора о составе и независимости Конституционного трибунала, который продолжается с 2015 года. Тогда пришедшая к власти партия «Право и справедливость» начала реформировать судебную систему. Законность ряда назначений судей оспаривалась, а Евросоюз неоднократно критиковал польские власти за вмешательство в работу судов.

После прихода правительства Дональда Туска в 2023 году начался процесс пересмотра этих реформ. Новое обострение произошло после отказа президента Навроцкого принять присягу у пяти судей, избранных нынешним парламентским большинством.

Как писал The Insider, 30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского на один месяц. Она объяснила это тем, что прежнее руководство препятствовало работе новых судей и нарушало порядок формирования судебных составов.

Свенчковский отказался признать отстранение, а в официальном аккаунте трибунала в X появилось сообщение о незаконном захвате сайта учреждения и попытке государственного переворота. У здания суда собрались протестующие, произошли столкновения с полицией.

На следующий день, как рассказывал The Insider, президент Навроцкий, прервавший зарубежную поездку, прибыл в суд. У входа произошла стычка между ним и несколькими судьями, а позднее президент объявил о проведении срочных политических консультаций.

Судьи, поддерживающие Корвин-Пиотровскую, намерены провести 3 ноября общее собрание Конституционного трибунала. Одним из вопросов должен стать бюджет учреждения на 2027 год. Однако прежнее руководство суда не признает полномочия Корвин-Пиотровской, поэтому спор о том, кто вправе руководить трибуналом, остается неразрешенным.