Из итогового коммюнике саммита ЕС — Канада по настоянию Германии убрали формулировку об «ассоциированном членстве»

Из итогового коммюнике саммита Евросоюза и Канады, который проходит в Монреале, исключили формулировку об «ассоциированном членстве» Канады в ЕС. Против этого термина выступила Германия, пишет Bloomberg. Согласно последней версии документа, стороны будут работать над «еще более тесной ассоциацией» и определят, что означает это понятие, к саммиту ЕС — Канада в 2027 году.

В Монреаль прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и большая делегация еврокомиссаров. Ожидается, что в пятницу, 30 октября, стороны заключат ряд соглашений в разных сферах — от технологий и искусственного интеллекта до финансовых услуг. Промежуточные итоги планируют подвести через полгода.

Среди главных приоритетов ЕС — критически важные полезные ископаемые и энергетика. Стороны обязуются провести долгосрочное исследование возможности поставок канадского СПГ в Евросоюз. Главный вопрос в том, захочет ли и сможет ли Канада нарастить экспорт, ведь у нее нет нужной инфраструктуры на восточном побережье.

Отмечается, что сближение Брюсселя и Оттавы отражает реакцию на всё более протекционистскую политику Вашингтона. Саммит проходит за несколько дней до промежуточных выборов в США, а пограничные с Канадой штаты, включая Огайо и Мичиган, ощущают на себе последствия пошлин, введенных в ходе американо-канадской торговой войны. При этом в последние дни США и Канада активизировали торговые переговоры, а премьер-министр Канады Марк Карни настаивает, что пойдет только на сделку, выгодную канадцам.

В сентябре фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым «ассоциированным членом» Евросоюза. Она заявила об этом в ежегодном обращении о положении дел в ЕС в Страсбурге. Канада, в отличие от Великобритании, получила доступ к SAFE — европейской программе кредитования оборонных закупок объемом €150 млрд.