Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.68

EUR

89.82

OIL

116.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

498

 

 

 

 

 

Новости

Демократы и часть республиканцев намерены после выборов объявить импичмент Хегсету за войну с Ираном — Bloomberg

The Insider
Фото: ABC News

Фото: ABC News

Глава Пентагона Пит Хегсет после промежуточных выборов столкнется с затяжным давлением Конгресса, пишет Bloomberg. Демократы и всё больше республиканцев хотят добиваться от него ответа за войну с Ираном и другие решения. О таких планах заявили, в частности, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и республиканский сенатор Том Тиллис.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, проигравший праймериз после того, как Трамп поддержал его соперника, намерен снова внести резолюцию об импичменте Хегсету, когда палата возобновит работу после выборов. Мэсси обвиняет министра в том, что тот вел войну с Ираном без санкции Конгресса. Первую попытку он предпринял в середине сентября.

По оценке Bloomberg, на 16 октября война обошлась налогоплательщикам в $47,1 млрд — без учета ущерба американским базам в регионе. В начале сентября оценка составляла $43,6 млрд. Сенатор-демократ Джек Рид, который возглавит комитет по делам вооруженных сил, если демократы получат контроль над Сенатом, напомнил, что двадцать один американский военнослужащий погиб и более 850 были ранены в ходе этой войны.

Хегсет сохраняет поддержку Трампа. Чиновник Белого дома сообщил агентству, что администрация ждет «нападок» на министра со стороны нового Конгресса и не обеспокоена этим. Контролируемая демократами палата, вероятно, одобрит импичмент, но для отстранения от должности в Сенате нужны две трети голосов, собрать их маловероятно. По данным опроса Quinnipiac, работу Хегсета одобряют 32% избирателей, не одобряют — 57%.

Ранее сообщалось, что война с Ираном обошлась США более чем в $47 млрд — на четверть больше июльской оценки Пентагона. В июле Хегсет называл сумму в $37,5 млрд.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Демократы и часть республиканцев намерены после выборов объявить импичмент Хегсету за войну с Ираном — Bloomberg»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  4. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле
  5. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте