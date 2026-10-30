Демократы и часть республиканцев намерены после выборов объявить импичмент Хегсету за войну с Ираном — Bloomberg

Глава Пентагона Пит Хегсет после промежуточных выборов столкнется с затяжным давлением Конгресса, пишет Bloomberg. Демократы и всё больше республиканцев хотят добиваться от него ответа за войну с Ираном и другие решения. О таких планах заявили, в частности, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и республиканский сенатор Том Тиллис.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, проигравший праймериз после того, как Трамп поддержал его соперника, намерен снова внести резолюцию об импичменте Хегсету, когда палата возобновит работу после выборов. Мэсси обвиняет министра в том, что тот вел войну с Ираном без санкции Конгресса. Первую попытку он предпринял в середине сентября.

По оценке Bloomberg, на 16 октября война обошлась налогоплательщикам в $47,1 млрд — без учета ущерба американским базам в регионе. В начале сентября оценка составляла $43,6 млрд. Сенатор-демократ Джек Рид, который возглавит комитет по делам вооруженных сил, если демократы получат контроль над Сенатом, напомнил, что двадцать один американский военнослужащий погиб и более 850 были ранены в ходе этой войны.

Хегсет сохраняет поддержку Трампа. Чиновник Белого дома сообщил агентству, что администрация ждет «нападок» на министра со стороны нового Конгресса и не обеспокоена этим. Контролируемая демократами палата, вероятно, одобрит импичмент, но для отстранения от должности в Сенате нужны две трети голосов, собрать их маловероятно. По данным опроса Quinnipiac, работу Хегсета одобряют 32% избирателей, не одобряют — 57%.

Ранее сообщалось, что война с Ираном обошлась США более чем в $47 млрд — на четверть больше июльской оценки Пентагона. В июле Хегсет называл сумму в $37,5 млрд.