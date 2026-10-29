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Россия и Африка договорились бороться с «переписыванием истории» и санкциями. Путин: у РФ действуют военные соглашения с 45 странами региона

The Insider
Кремль

Кремль

Россия и страны Африки по итогам третьего саммита в Москве приняли декларации о политическом и экономическом сотрудничестве, включая совместную работу в сфере искусственного интеллекта, а также план действий до 2029 года. В итоговых документах стороны договорились противодействовать «переписыванию истории», блокировке суверенных активов и политизации международного правосудия, а также развивать сотрудничество в сфере безопасности, космоса и добычи полезных ископаемых. Президент Владимир Путин также сообщил, что у России уже действуют соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве с 45 африканскими государствами. The Insider собрал основные заявления и договоренности двухдневного саммита.

Содержание

Третий саммит Россия — Африка проходил в Москве 28–29 октября. В нем участвовали делегации 48 из 54 стран континента, в том числе представители около двух десятков государств на высшем уровне. Заседания проходили под сопредседательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, который сейчас возглавляет Африканский союз.

По итогам встречи стороны приняли три основных документа: итоговую декларацию саммита, отдельную декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения искусственного интеллекта и план действий форума российско-африканского партнерства на 2027–2029 годы. Кроме того, на саммите и проходившем параллельно экономическом и гуманитарном форуме подписали более 60 соглашений без учета документов, составляющих коммерческую тайну, сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Борьба с санкциями, «переписыванием истории» и колониальным наследием

Значительная часть итоговой декларации посвящена международной политике. Россия и африканские государства договорились выступать против блокировки и изъятия суверенных активов, а также политического и экономического давления на независимые государства. Стороны также намерены координировать позиции по санкциям в отношении африканских стран в Совете Безопасности ООН.

Участники саммита также договорились противодействовать попыткам «переписывания и фальсификации истории» и навязыванию чуждых исторических нарративов. Эти и другие положения вошли в итоговую декларацию, состоящую из 101 пункта.

Еще одним направлением станет оценка ущерба, «нанесенного африканским государствам в колониальный период». Российские ученые уже разрабатывают совместную с африканскими коллегами методику такой оценки. Предварительные результаты планируется представить в 2027 году, а в ноябре 2026-го в Уганде предполагается открыть специальную исследовательскую лабораторию.

Владимир Путин во время выступления 28 октября обвинил западные государства в попытках сохранить экономическую зависимость Африки и навязать ей новые долговые обязательства. Российский президент утверждал, что Москва готова передавать технологии и размещать производства непосредственно на континенте.

Председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф в своем выступлении подчеркнул, что африканские государства заинтересованы в развитии местной перерабатывающей промышленности и доступе к международному капиталу. Он также призвал реформировать Совет Безопасности ООН, расширив представительство Африки.

Военное сотрудничество и борьба с терроризмом

По словам Путина, межправительственные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве действуют у России с 45 африканскими государствами. Он отметил, что Москва обучает африканских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в российских учебных заведениях.

В итоговых заявлениях стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействовать использованию террористическими организациями новых технологий и развивать совместные механизмы обеспечения безопасности.

Отдельное внимание уделено государствам Сахеля — Мали, Буркина-Фасо и Нигеру. На саммите выступил руководитель военной администрации Мали Ассими Гоита. Комментируя его выступление, Путин назвал урегулирование ситуации в Сахеле важным не только для Африки, но и для всего мира.

Российское военное присутствие в регионе в последние годы расширилось. После сворачивания деятельности ЧВК Вагнера ее место в ряде африканских государств занял подконтрольный российскому Минобороны «Африканский корпус». Российские военные формирования действуют в Мали, Нигере, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике.

За два дня до саммита африканские отделения Amnesty International обратились к его участникам с призывом потребовать от Москвы прекратить обманную и принудительную вербовку граждан африканских государств для участия в войне против Украины. Правозащитники утверждают, что россияне вербуют иностранцев под видом трудоустройства, а затем отправляют их на фронт.

Искусственный интеллект, космос и контроль над технологиями

Отдельную декларацию участники саммита посвятили сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Стороны выступили за равный и справедливый доступ к безопасным технологиям ИИ, развитие совместных образовательных программ и подготовку специалистов. Отдельно обсуждались спутниковая связь и использование космоса.

Путин сообщил, что в России сейчас обучаются около 40 тысяч студентов из африканских стран. Москва также расширяет программы подготовки иностранных госслужащих, в том числе в сфере цифровизации государственного управления. Российский правитель также назвал РФ одной из трех стран с полным цифровым суверенитетом. The Insider уже разобрал это утверждение в рубрике «Антифейк».

Драгоценные металлы, АЭС и торговля

Экономическая часть саммита была посвящена добыче и переработке полезных ископаемых, энергетике, транспорту и сельскому хозяйству. Стороны договорились расширять сотрудничество в области драгоценных металлов и развивать водную, авиационную и транспортную инфраструктуру.

Российский «Русал» и государственная Ghana Integrated Aluminium Development Corporation договорились о создании двух совместных предприятий в Гане. Компании планируют разрабатывать месторождение Ньинахин с ежегодной добычей до 5 млн тонн бокситов и построить глиноземный завод мощностью 1,2 млн тонн в год. Контрольные доли в обоих предприятиях получит «Русал». Reuters отмечает, что компания стремится снизить зависимость от внешних поставщиков сырья после потери части поставок из Украины и Австралии в 2022 году.

Президент Ганы Джон Драмани Махама также сообщил о начале переговоров с «Росатомом» по строительству первой в стране атомной электростанции.

По словам Путина, торговля России с африканскими странами в 2025 году достигла $27 млрд, а с 2023 года РФ открыла на континенте восемь новых посольств. В ближайшее время свои дипломатические представительства в Москве собираются открыть Ботсвана, Сейшельские Острова и Того.

Правитель также сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года Россия поставила африканским странам 13 млн тонн агропродукции. Поставки минеральных удобрений, по его словам, в текущем году превысили 2,2 млн тонн против 1,5 млн тонн за весь предыдущий год.

Торговля с Африкой остается значительно ниже обещанного Путиным уровня

Несмотря на заявления об успехах сотрудничества, торговля России с Африкой пока не достигла уровня, который Путин обозначил еще на первом саммите в 2019 году. Как отмечает британский исследовательский центр Chatham House, тогда российский президент поставил цель довести товарооборот до $40 млрд. По итогам 2025 года он составил $27 млрд — на $13 млрд, или 32,5%, меньше заявленного ориентира.

Для сравнения: по приведенным Chatham House данным, объем торговли Китая со странами Африки в 2025 году достиг $348 млрд, а Евросоюза — около $395 млрд. Таким образом, торговля России с континентом примерно в 13 раз меньше китайской и почти в 15 раз меньше европейской.

При этом Москва продолжает расширять свое политическое и военное присутствие в Африке. Ранее The Insider рассказывал, как Россия использует сотрудничество с африканскими правительствами для получения доступа к природным ресурсам и укрепления влияния в международных организациях.

Всего за шесть дней до нынешнего саммита The Insider установил личность сотрудника ГРУ, который в апреле 2025 года проник в резиденцию руководства Африканского союза в Эфиопии. Им оказался Александр Дубиков, работавший под прикрытием помощника российского военного атташе и связанный с хакерами группировки Sandworm. Инцидент произошел в резиденции, которой пользовался нынешний председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф, участвовавший в московском саммите.

Диалог с Европой, возможная война и ситуация в Балтийском море

На пресс-конференции по итогам саммита Путин также ответил на вопросы об отношениях с Европой. Он прокомментировал телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, состоявшийся 27 октября. По словам Путина, европейские лидеры сами инициировали звонок и сразу подчеркнули, что действуют от имени своих государств, а не Евросоюза. Несмотря на критику в их адрес, российский президент назвал разговор правильным шагом и поддержал попытки восстановить диалог с европейскими странами.

При этом Путин сказал, что Россия готова к войне с Европой, хотя и не стремится к ней. Он раскритиковал заявления европейских политиков о необходимости подготовки к возможному военному конфликту к 2030 году и выразил уверенность, что нанести России стратегическое поражение не удастся. «А если уж зайдет слишком далеко, то победителя вообще не будет», — заявил он. Глава государства также добавил, что Россия помнит уроки Первой и Второй мировых войн и делает все, чтобы не допустить их повторения.

Отдельно Путин затронул ситуацию в Балтийском море, которую обсуждал с лидерами Финляндии и Норвегии. По его словам, собеседники говорили о необходимости соблюдения международного морского права. Путин поддержал эту позицию, но предупредил, что в противном случае на Балтике может сложиться ситуация, аналогичная происходящему в Персидском заливе и Ормузском проливе. Россия, по его словам, такого развития событий не хочет, но готова ответить на любой вызов.

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Публикация:«Россия и Африка договорились бороться с «переписыванием истории» и санкциями. Путин: у РФ действуют военные соглашения с 45 странами региона»

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