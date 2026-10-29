Россия и Африка договорились бороться с «переписыванием истории» и санкциями. Путин: у РФ действуют военные соглашения с 45 странами региона

Значительная часть итоговой декларации посвящена международной политике. Россия и африканские государства договорились выступать против блокировки и изъятия суверенных активов, а также политического и экономического давления на независимые государства. Стороны также намерены координировать позиции по санкциям в отношении африканских стран в Совете Безопасности ООН.

Участники саммита также договорились противодействовать попыткам «переписывания и фальсификации истории» и навязыванию чуждых исторических нарративов. Эти и другие положения вошли в итоговую декларацию, состоящую из 101 пункта.

Еще одним направлением станет оценка ущерба, «нанесенного африканским государствам в колониальный период». Российские ученые уже разрабатывают совместную с африканскими коллегами методику такой оценки. Предварительные результаты планируется представить в 2027 году, а в ноябре 2026-го в Уганде предполагается открыть специальную исследовательскую лабораторию.

Владимир Путин во время выступления 28 октября обвинил западные государства в попытках сохранить экономическую зависимость Африки и навязать ей новые долговые обязательства. Российский президент утверждал, что Москва готова передавать технологии и размещать производства непосредственно на континенте.

Председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф в своем выступлении подчеркнул, что африканские государства заинтересованы в развитии местной перерабатывающей промышленности и доступе к международному капиталу. Он также призвал реформировать Совет Безопасности ООН, расширив представительство Африки.