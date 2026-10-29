«Новую газету» выселяют из офиса в Москве. Музей Анны Политковской будет закрыт

Редакцию «Новой газеты» выселяют из здания в Потаповском переулке в центре Москвы, где журналисты работали на протяжении 29 лет. Вместе с редакцией придется закрыть музей Анны Политковской, расположенный в ее бывшем кабинете. Об этом говорится в письме читателям, которое имеется в распоряжении The Insider. По словам главного редактора Сергея Соколова и журналистки Ирины Гордиенко, на освобождение помещений дали очень мало времени, а нового офиса у газеты пока нет:

«Предстоит переезд в никуда. Мы стали беженцами в своей стране. Но не только мы — беженцами так или иначе стали все, кто имеет мужество мыслить и говорить то, что им диктует совесть».

Авторы письма также добавили, что редакция продолжает сталкиваться с финансовыми ограничениями: частные компании и банки отказываются предоставлять услуги для приема пожертвований, ссылаясь на «внутренние корпоративные правила». Авторы письма связывают эти отказы с давлением российских спецслужб.

В здании в Потаповском переулке работали, помимо прочих, Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Игорь Домников и Анастасия Бабурова. В 2021 году в бывшем кабинете Политковской открыли музей ее памяти.

За три недели до сообщения о выселении, 7 октября, в двадцатую годовщину убийства Политковской, музею передали восстановленную мемориальную табличку с дома на Лесной улице, где журналистку застрелили в 2006 году, пишет «Лениздат». Оригинальную доску ранее разбили неизвестные, а временные таблички, которыми ее заменяли, неоднократно снимали. Теперь закрывается и музей, в котором хранился восстановленный оригинал.

Выселение происходит на фоне давления властей на издание и его журналистов. В начале апреля силовики пришли с обыском в московскую редакцию «Новой газеты». Он продолжался 13 часов. У журналистов изъяли технику и документы, сотрудников допросили, а адвокатов не допускали в помещение. В рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных задержали обозревателя Олега Ролдугина.

В начале сентября 2026 года Минюст внес «Новую газету» в реестр «иностранных агентов». А в середине октября обыск прошел у главного редактора Сергея Соколова. После него журналиста доставили на допрос по делу Ролдугина и затем отпустили.

«Новая газета» была основана в 1993 году. В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны, редакция приостановила выпуск печатной версии из-за предупреждений Роскомнадзора, а в сентябре того же года суд аннулировал регистрацию издания как СМИ. Причины нынешнего выселения, юридические основания расторжения договора на помещение и позиция его собственника пока не приводятся. Также неизвестно, удастся ли сохранить музей Анны Политковской в другом помещении.