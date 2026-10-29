Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.87

EUR

90.17

OIL

113.64

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

360

 

 

 

 

 

Новости

Камеры подсанкционной NtechLab, среди клиентов которой значится ФСБ, помогли задержать в Новосибирской области 8 тысяч человек

The Insider
Фото: REUTERS/Alexander Marrow/File Photo

Фото: REUTERS/Alexander Marrow/File Photo

Система распознавания лиц FindFace Multi российской компании NtechLab, технологического партнера «Ростеха», за три года работы в Новосибирской области помогла задержать около 8 тысяч преступников, сообщил губернатор региона Андрей Травников. NtechLab находится под санкциями ЕС с 2023 года и США — с декабря 2024 года, а в июне 2026-го Евросоюз ввел ограничения и против ее головной структуры МКАО «НТХ». Среди клиентов компании числятся ФСБ и ФСИН.

Биометрическая система видеонаблюдения действует в регионе три года и продолжает расширяться, к проекту подключено 5 тысяч камер. В 2025 году с ее помощью правоохранители задержали почти 3 тысячи человек — втрое больше, чем годом ранее. За десять месяцев 2026 года ИИ-камеры помогли поймать почти 4 тысячи злоумышленников.

Технологию также применяют для поиска пропавших детей — так удалось найти 266 несовершеннолетних. Позвонив по номеру 112 или в колл-центр 102, заявитель получает по СМС или во «ВКонтакте» ссылку, по которой можно отправить фото ребенка. От звонка до начала розыска проходит меньше 20 минут.

Снимок сразу попадает в личный кабинет полиции на региональной платформе, оттуда — в территориальные отделы и в систему «Безопасный город», которая ведет автоматический поиск. Камеры установлены на транспортных узлах, в метро, другом общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

В марте международное расследование Forbidden Stories, Le Monde, Der Spiegel и других изданий показало, что FindFace тайно закупил Иран. По данным журналистов, в 2019 году систему у NtechLab приобрела иранская компания Rasadco, после чего технология попала к структурам, связанным с КСИР и Министерством разведки Ирана.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Камеры подсанкционной NtechLab, среди клиентов которой значится ФСБ, помогли задержать в Новосибирской области 8 тысяч человек»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте