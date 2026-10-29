Камеры подсанкционной NtechLab, среди клиентов которой значится ФСБ, помогли задержать в Новосибирской области 8 тысяч человек

Система распознавания лиц FindFace Multi российской компании NtechLab, технологического партнера «Ростеха», за три года работы в Новосибирской области помогла задержать около 8 тысяч преступников, сообщил губернатор региона Андрей Травников. NtechLab находится под санкциями ЕС с 2023 года и США — с декабря 2024 года, а в июне 2026-го Евросоюз ввел ограничения и против ее головной структуры МКАО «НТХ». Среди клиентов компании числятся ФСБ и ФСИН.

Биометрическая система видеонаблюдения действует в регионе три года и продолжает расширяться, к проекту подключено 5 тысяч камер. В 2025 году с ее помощью правоохранители задержали почти 3 тысячи человек — втрое больше, чем годом ранее. За десять месяцев 2026 года ИИ-камеры помогли поймать почти 4 тысячи злоумышленников.

Технологию также применяют для поиска пропавших детей — так удалось найти 266 несовершеннолетних. Позвонив по номеру 112 или в колл-центр 102, заявитель получает по СМС или во «ВКонтакте» ссылку, по которой можно отправить фото ребенка. От звонка до начала розыска проходит меньше 20 минут.

Снимок сразу попадает в личный кабинет полиции на региональной платформе, оттуда — в территориальные отделы и в систему «Безопасный город», которая ведет автоматический поиск. Камеры установлены на транспортных узлах, в метро, другом общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

В марте международное расследование Forbidden Stories, Le Monde, Der Spiegel и других изданий показало, что FindFace тайно закупил Иран. По данным журналистов, в 2019 году систему у NtechLab приобрела иранская компания Rasadco, после чего технология попала к структурам, связанным с КСИР и Министерством разведки Ирана.