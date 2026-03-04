Иран тайно закупил российскую систему распознавания лиц — расследование

Иранский режим приобрел и использует систему распознавания лиц FindFace, разработанную российской компанией NtechLab, которая находится под западными санкциями. Это следует из совместного расследования Forbidden Stories, Le Monde, Der Spiegel, ZDF, Papertrail Media и The Signals Network.

Согласно документам, полученным журналистами, в 2019 году иранская компания Rasadco приобрела программное обеспечение FindFace у российской NtechLab. Позже Rasadco вошла в состав более крупной компании Kama, которая перепродавала эту технологию различным структурам в Иране, включая организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Министерством разведки.

Контракты, заключенные в 2020–2022 годах, указывают на клиентов среди иранских государственных и окологосударственных структур, включая университет Шарифа в Тегеране и власти города Мешхед. Некоторые сделки могли заключаться через подставные компании, чтобы скрыть связь с государственными органами.

NtechLab — одна из ключевых российских компаний в сфере технологий наблюдения, основанная в 2015 году и связанная с госкорпорацией «Ростех». Ее система FindFace ранее использовалась в России, в том числе во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также полицией и службами безопасности. В 2023 году Евросоюз ввел санкции против компании за содействие слежке за журналистами, сторонниками Алексея Навального и противниками войны в Украине. Аналогичные меры приняли и США.

Эксперты отмечают, что технология распознавания лиц значительно расширяет возможности иранского государства по наблюдению за населением. Власти могут использовать записи с камер наблюдения, видео из соцсетей и базы фотографий документов для идентификации участников протестов и их последующих задержаний.

По словам исследователей, подобные технологии позволяют властям создавать так называемый «социальный граф» — систему связей между людьми, что облегчает отслеживание участников протестной активности. Это становится частью более широкой инфраструктуры контроля, включающей камеры наблюдения, дроны, информаторов и интернет-фильтрацию.

Несмотря на заявления разработчиков о высокой точности системы, специалисты отмечают, что распознавание лиц может давать ошибки, особенно при анализе изображений низкого качества. Это создает риск того, что под наблюдение или преследование могут попасть невиновные люди.



Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что израильская разведка в течение многих лет тайно удаленно наблюдала за улицами Тегерана. По данным собеседников газеты, видеопоток с камер в реальном времени в зашифрованном виде передавался на серверы в Тель-Авиве. Одна из камер была направлена на парковку возле резиденции верховного лидера Али Хаменеи на улице Пастер.

Как утверждают источники FT, благодаря этой системе наблюдения израильские спецслужбы смогли составить подробное досье на сотрудников службы безопасности, включая их графики работы и маршруты передвижения, что в итоге помогло спланировать операцию по убийству Хаменеи.

