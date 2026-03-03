Убить верховного лидера Ирана помогли взломанные Израилем дорожные камеры в Тегеране — FT

Израильская разведка в течение многих лет тайно удаленно наблюдала за улицами иранской столицы, что позволило спланировать убийство верховного лидера Али Хаменеи, утверждают источники газеты The Financial Times. Изображение в реальном времени зашифрованным передавалось на серверы в Тель-Авиве на юге Израиля. По словам собеседников, одна из камер была направлена на парковку возле резиденции Хаменеи на улице Пастер. Иерусалим составил досье на сотрудников служб безопасности, расписав их часы работы и маршруты передвижения.

Помимо этого, Израиль вывел из строя несколько вышек сотовой связи возле охраняемого объекта, чтобы создать видимость занятости телефонных линий. Это не позволило охране Хаменеи получать предупреждения об угрозах, объяснили источники. Для определения целей разведка также анализировала социальные сети.

«Мы знаем Тегеран так же хорошо, как знаем Иерусалим. И когда ты знаешь место так же хорошо, как улицу, на которой вырос, замечаешь даже одну-единственную деталь, которая выбивается из общего ряда», — рассказал неназванный сотрудник израильской разведки.

В конце февраля ЦАХАЛ отчитался об убийстве нескольких десятков высокопоставленных иранских военных в первую минуту ударов по Исламской Республике.