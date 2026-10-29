ФРС сохранила ставку в США, потому что против инфляции от пошлин и перебоев в поставках ее повышение мало что даст — экономист

Федеральная резервная система США 28 октября сохранила ставку в диапазоне 3,75–4% годовых. Решение приняли 10 голосами против 2 — член совета управляющих ФРС Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступали за повышение на 0,25 п.п. В сентябре ФРС впервые с 2023 года подняла ставку. Нынешнее решение — последнее перед промежуточными выборами в Конгресс.
Регулятор признал, что инфляция остается повышенной, но для дальнейших шагов ему «нужно больше данных». В сентябре годовая инфляция в США выросла до 3,7% с 3,4% в августе, во многом из-за подорожания бензина, дизельного топлива и нефти. Глава ФРС Кевин Уорш, которого назначил Дональд Трамп, говоря о необходимости снижения ставки, заявил, что политика «не сыграла роли» в решении.
Как рассказал The Insider экс-посол США в Польше, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента и сотрудник Atlantic Council Дэниел Фрид, требование Трампа снизить ставку объясняется скорее предвыборными расчетами, чем экономикой:
«Я не специалист по финансам, но решение Уорша сохранить ставку, а не снизить ее, выглядит разумным. Давление президента Трампа, который добивается снижения ставки, похоже, продиктовано скорее электоральной политикой — Трамп привычно раздает финансовые подарки, чтобы повысить шансы республиканцев на промежуточных выборах, — чем здравой экономической политикой».
По словам директора Центра налоговой и бюджетной политики Института Бейкера при Университете Райса Джона Даймонда, ФРС не повышает ставку, несмотря на рост инфляции, потому что боится ослабить экономику, — частично инфляция вызвана факторами, на которые ставка почти не влияет:
«ФРС балансирует между двумя рисками — устойчивой инфляцией и ослабевающим рынком труда. Повышение ставки помогло бы сдержать инфляцию, но могло бы замедлить экономический рост и увеличить безработицу. Кроме того, если инфляцию отчасти разгоняют пошлины и перебои в поставках, повышение ставок мало что даст против этих глубинных факторов. ФРС пытается не дать инфляции ускориться, но и не ослабить экономику без необходимости.
Денежно-кредитная политика действует с существенным запаздыванием, поэтому ФРС приходится быть осторожной, чтобы не поднять ставки слишком высоко и слишком быстро. Задачу усложняет и то, что фискальные власти финансируют текущие расходы за счет огромного дефицита бюджета.
Трамп утверждает, что снижение ставок стимулировало бы инвестиции, поддержало рынок жилья и удешевило кредиты. Это обоснованные экономические преимущества. Однако снижение ставок при всё еще высокой инфляции рискует подстегнуть спрос и усилить инфляционное давление. К тому же снижение ставки ФРС не обязательно ведет к снижению ставок по ипотеке или по долгосрочным казначейским облигациям, особенно если инвесторов начнет сильнее беспокоить инфляция. Главный вопрос в том, что опаснее для экономики — инфляция или ослабление рынка труда».