ФРС сохранила ставку в США, потому что против инфляции от пошлин и перебоев в поставках ее повышение мало что даст — экономист

Федеральная резервная система США 28 октября сохранила ставку в диапазоне 3,75–4% годовых. Решение приняли 10 голосами против 2 — член совета управляющих ФРС Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступали за повышение на 0,25 п.п. В сентябре ФРС впервые с 2023 года подняла ставку. Нынешнее решение — последнее перед промежуточными выборами в Конгресс.

Регулятор признал, что инфляция остается повышенной, но для дальнейших шагов ему «нужно больше данных». В сентябре годовая инфляция в США выросла до 3,7% с 3,4% в августе, во многом из-за подорожания бензина, дизельного топлива и нефти. Глава ФРС Кевин Уорш, которого назначил Дональд Трамп, говоря о необходимости снижения ставки, заявил, что политика «не сыграла роли» в решении.

Как рассказал The Insider экс-посол США в Польше, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента и сотрудник Atlantic Council Дэниел Фрид, требование Трампа снизить ставку объясняется скорее предвыборными расчетами, чем экономикой:

«Я не специалист по финансам, но решение Уорша сохранить ставку, а не снизить ее, выглядит разумным. Давление президента Трампа, который добивается снижения ставки, похоже, продиктовано скорее электоральной политикой — Трамп привычно раздает финансовые подарки, чтобы повысить шансы республиканцев на промежуточных выборах, — чем здравой экономической политикой».

По словам директора Центра налоговой и бюджетной политики Института Бейкера при Университете Райса Джона Даймонда, ФРС не повышает ставку, несмотря на рост инфляции, потому что боится ослабить экономику, — частично инфляция вызвана факторами, на которые ставка почти не влияет: