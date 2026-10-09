Белый дом создал комиссию для расследования против члена совета ФРС Лизы Кук, которую Трамп обвиняет в ипотечном мошенничестве

Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом сформировал «комиссию по расследованию» против члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук, сообщает The New York Times. Ее подозревают в ипотечном мошенничестве, но доказательств этому нет, а обвинений Кук не предъявляли. Очное слушание назначено на 5 ноября, Кук вызвана на него.

Согласно заявлению Белого дома, датированному 7 октября, комиссия проверит, делала ли Кук «ложные заявления» в ипотечных документах. Вопросы ей будут задавать члены комиссии, их представители и ее адвокат, если он будет. Кук сможет изложить свою позицию и представить доказательства, а к допросу могут подключиться сотрудники Минюста.

По версии администрации, в 2021 году Кук купила квартиру в Атланте и как минимум в одном документе указала ее как основное жилье, хотя не жила там. Основным жильем также числился ее дом в Анн-Арборе (Мичиган). Кук обвинения отрицает. В августе ее адвокаты назвали эту запись «совершенно непреднамеренной оплошностью» и указали, что в других документах квартира значится как дом для отдыха.

Президент вправе уволить члена совета ФРС только при наличии «основания» — как правило, злоупотреблений или неисполнения обязанностей. Четыре месяца назад Верховный суд пятью голосами против четырех оставил Кук в должности, которую она может занимать до 2038 года, поскольку ей не обеспечили надлежащих процессуальных гарантий. Трамп назвал это решение процедурной неудачей, а в августе администрация вновь запустила процедуру увольнения, сочтя Кук «непригодной» для должности.

Трамп объявил об увольнении Кук еще в августе 2025 года, обвинив ее в ложных заявлениях по ипотечным договорам. Осенью того же года Верховный суд разрешил ей остаться в совете ФРС как минимум до января, отложив рассмотрение апелляции Трампа, которая в 2026 году была отклонена.