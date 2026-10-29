Минтранс РФ готовит доставку посылок дронами на фоне ежедневных атак БПЛА на российские регионы

Минтранс России планирует запустить регулярную доставку продуктов, лекарств, посылок и документов дронами в пяти регионах страны. Пилотный проект рассчитан до конца 2027 года, сообщило ведомство. При этом российские регионы практически ежедневно подвергаются атакам украинских беспилотников, из-за которых власти ограничивают использование воздушного пространства и приостанавливают работу аэропортов.

Для доставки планируют создать маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 км, соединяющие склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов. В ходе эксперимента Минтранс собирается проверить, насколько такая доставка быстрее и дешевле традиционной, а также выяснить, как обеспечить регулярность рейсов. Первые результаты отбора регионов представят в ноябре. Однако конкретные территории пока не названы.

В Минтрансе отмечают, что опыт беспилотной доставки уже существует. В Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тысячи заказов, а в Якутии в рамках проекта «Воздушная переправа» совершили 288 полетов и перевезли около 670 кг грузов. В ведомстве пока не уточнили, как будут организованы регулярные доставочные рейсы в условиях действующих ограничений на полеты и угроз новых воздушных атак.

О новом проекте ведомство сообщило 29 октября, когда Россия пережила одну из крупнейших атак беспилотников за время войны. В Минобороны отчитались о перехвате более 1,2 тысячи украинских дронов над регионами. Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону Московского региона летели более 600 беспилотников, из которых 231 сбили на подлете к столице. Независимого подтверждения этих цифр нет.

Ранее The Insider подсчитал на основании ежедневных ночных сводок российского Минобороны, что только за 14 ночей, с 12 по 25 октября, ведомство отчиталось о перехвате более семи тысяч БПЛА. Воздушные атаки регулярно приводят к закрытию российских аэропортов. По оценке авиационной аналитической компании Osprey Flight Solutions, в августе российские аэропорты закрывались в шесть раз чаще, чем в среднем за 2025 год.

При этом в России действуют ограничения на полеты гражданских беспилотников. Согласно разъяснениям Минтранса, над Москвой, большей частью Московской области и некоторыми районами соседних регионов установлен запрет на полеты гражданских дронов.

С 1 октября 2026 года подключение гражданских беспилотников к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» стало обязательным условием подачи планов полетов. Система позволяет отслеживать местоположение аппаратов, их маршруты и владельцев. Ранее The Insider писал, что российские власти планировали использовать ее в том числе для контроля гражданских беспилотников в режиме реального времени.