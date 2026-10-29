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Новости

В Литве решили ввести всеобщий призыв мужчин в армию с 2032 года. Сейчас призыв выборочный

The Insider
Фото: армия Литвы

Фото: армия Литвы

Совет государственной обороны Литвы согласовал переход к всеобщему призыву мужчин на военную службу с 2032 года. Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на президента страны Гитанаса Науседу. Женщины, как и сейчас, смогут проходить военную службу добровольно.

По словам Науседы, после перехода к новой системе ежегодно в армию будут призывать около 7,5 тысячи молодых людей вместо нынешних 5 тысяч. При расчете этой численности власти учитывают демографическую ситуацию и то, что часть призывников не сможет служить по состоянию здоровья. Переход к всеобщему призыву запланирован на 2032 год, чтобы армия успела подготовить инструкторов и создать инфраструктуру для размещения большего числа военнослужащих.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что рассчитывал на более быстрый переход к всеобщему призыву, однако военное руководство убедило политиков, что армия сможет подготовиться к нему только к 2032 году. По словам премьера, для этого потребуется более 300 инструкторов, дополнительные помещения и другая инфраструктура. Власти также договорились расширить варианты прохождения службы: призывники смогут обучаться управлению беспилотниками, помогать пограничной службе или пожарным-спасателям.

Обязательный призыв в Литве был восстановлен в 2015 году после российской аннексии Крыма. Сейчас военнообязанных отбирают по ежегодным спискам, формируемым с помощью компьютерной программы. Переход к всеобщему призыву предполагает отказ от выборочного набора и распространение обязательной службы на всех подлежащих призыву мужчин, за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или освобождения.

Как разъясняется на официальном сайте литовской армии, в списки призывников включают граждан Литвы призывного возраста, независимо от места проживания. По действующим правилам, на обязательную начальную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 21 года включительно.

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Публикация:«В Литве решили ввести всеобщий призыв мужчин в армию с 2032 года. Сейчас призыв выборочный»

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