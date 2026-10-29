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Новости

С обанкротившегося российского «Гугла» взыскали 16,8 млрд рублей на погашение штрафов американской Google

The Insider
Francis Mascarenhas / Reuters

Francis Mascarenhas / Reuters

Российские судебные приставы списали около 14,7 млрд рублей со счета обанкротившегося ООО «Гугл» в счет административных штрафов, назначенных американской Google LLC. Как подсчитал The Insider на основании данных конкурсного управляющего, эта сумма составляет почти 80% всех денег, поступивших на счета российской компании в ходе банкротства. Всего на погашение штрафов американского Google направили почти 16,8 млрд рублей, сообщил конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

По словам Таляровского, к 20 сентября 2026 года на расчетный счет российского «Гугла» поступило более 16,7 млрд рублей. Из них 14,7 млрд рублей Федеральная служба судебных приставов списала по исполнительным листам о взыскании административных штрафов с американской компании Google LLC. Еще более 2,1 млрд рублей приставы взыскали с должников российского юрлица и также направили на погашение штрафов американской компании.

За время процедуры банкротства в конкурсную массу ООО «Гугл» поступило более 18,8 млрд рублей. Часть оставшихся средств направили на погашение налоговых обязательств и долгов перед бывшими сотрудниками. На зарплаты работникам направили более 404 млн рублей. При этом в реестр требований кредиторов российского «Гугла» включены требования на сумму более 23,5 млрд рублей.

Google неоднократно штрафовали в России за отказ удалять информацию, которую российские власти считают запрещенной. В декабре 2021 года суд назначил компании оборотный штраф в 7,2 млрд рублей. В июле 2022 года Google оштрафовали еще на 21,7 млрд рублей, в том числе за неудаление с YouTube информации о войне против Украины. В декабре 2023 года компания получила еще один оборотный штраф — на 4,6 млрд рублей.

Российское подразделение Google обратилось в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года после ареста банковских счетов. В октябре 2023 года компанию признали банкротом.

В изученной The Insider отчетности за третий квартал 2026 года, опубликованной вчера, 28 октября, Alphabet, владеющая Google, отмечает продолжающиеся судебные разбирательства в России, в том числе из-за блокировки аккаунтов, включая аккаунты лиц, находящихся под санкциями. Корпорация указывает, что не ожидает существенного негативного влияния этих разбирательств на свою деятельность.

Ранее The Insider писал, что Google обратилась в суды Великобритании и США против владельцев российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас», пытавшихся добиться взыскания средств и ареста ее зарубежных активов из-за блокировки YouTube-каналов.

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Публикация:«С обанкротившегося российского «Гугла» взыскали 16,8 млрд рублей на погашение штрафов американской Google»

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