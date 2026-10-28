На Камчатке разрешили подведомственным администрации губернатора бюджетным учреждениям закупать средства обнаружения дронов

В Камчатском крае разрешили подведомственным администрации губернатора бюджетным и автономным учреждениям закупать беспилотники, средства обнаружения дронов, тепловизоры и другое оборудование по заявкам Минобороны, ФСБ, ФСИН и других силовых ведомств. Это следует из приказа администрации губернатора региона от 28 октября 2026 года, опубликованного на портале правовой информации, обнаружил The Insider.

Приказ № 13-Н расширяет перечень целей, на которые подведомственные администрации губернатора бюджетные и автономные учреждения могут получать субсидии из регионального бюджета. В список включили закупку товаров двойного назначения, беспилотников, средств обнаружения дронов, средств радиосвязи, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов, оптических и лазерных систем наведения. В документе также указаны автомобили и запчасти к ним, различное снаряжение, обмундирование, медикаменты, средства личной гигиены и другие позиции.

Отмечается, что основанием для предоставления субсидий могут стать заявки от Минобороны, воинских частей, ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС.

Как сообщал The Insider в конце сентября, власти Камчатки начали разворачивать инфраструктуру для реагирования на возможные атаки беспилотников. Администрации губернатора поручили обеспечивать работу регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра, который координирует реагирование на угрозы нападения с использованием БПЛА. Новая функция администрации губернатора была закреплена постановлением правительства Камчатского края № 471-П от 24 сентября. Незадолго до этого власти региона договорились о закупке радиолокационного оборудования для защиты энергетической и топливной инфраструктуры. При этом регион находится в семи тысячах километров от Украины.

В середине октября, как писал The Insider, правительство Камчатского края утвердило порядок выделения денег из регионального резервного фонда на аварийное восстановление объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на фоне подготовки к атакам беспилотников.