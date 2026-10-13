Власти Камчатки утвердили порядок экстренного восстановления энергетических объектов на фоне подготовки к атакам беспилотников

Правительство Камчатского края утвердило порядок выделения денег из регионального резервного фонда на аварийное восстановление объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление подписано 8 октября и опубликовано 12 октября. Ранее власти региона, расположенного примерно в 7 тысячах км от Украины, объявили о подготовке к возможным атакам беспилотников, включая закупку радиолокационного оборудования для защиты энергетической инфраструктуры.

Согласно постановлению, муниципалитеты смогут получать средства из краевого бюджета на аварийно-восстановительные и другие неотложные ремонтные работы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Для этого на территории муниципалитета должен действовать режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, а на объектах должны быть выявлены неисправности, требующие оперативного устранения.

Для получения финансирования местным властям необходимо представить документы, подтверждающие угрозу или факт чрезвычайной ситуации, решение о введении соответствующего режима, акт обследования поврежденного объекта и смету ремонтных работ. Фотографии объекта до начала ремонта с указанием координат должны предоставляться только при их наличии.

Размер финансирования в постановлении не указан. Отдельные суммы будут определяться распоряжениями правительства края. Документ не содержит прямых упоминаний украинских беспилотников или последствий военных ударов.

Камчатка готовится к возможным атакам БПЛА

В сентябре власти Камчатки объявили о мерах по защите энергетических и топливных объектов от беспилотников. Губернатор Владимир Солодов сообщил о договоренности о приобретении радиолокационного оборудования, предназначенного для обнаружения воздушных угроз.

24 сентября региональные власти приняли постановление, касающееся обеспечения деятельности регионального сегмента штаба реагирования на угрозы беспилотных летательных аппаратов.

В октябре на Камчатке также прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия при условном поражении энергетической инфраструктуры, в том числе сценарий нарушения работы теплоэлектроцентрали и перевода энергоснабжения на резервные мощности.

Старший научный сотрудник Saratoga Foundation Павел Лузин считает, что действия региональных властей связаны скорее с необходимостью отчитаться о выполнении указаний из Москвы, чем с конкретной угрозой украинских ударов.

«Воспринимайте все эти потуги как бездумную бюрократическую активность: есть сигнал из Москвы, есть отчет о проделанной работе вкупе с широким простором для имитации бурной деятельности, и есть также потраченные средства, которыми можно оправдать растущий региональный госдолг. Всё. Ничего тут выдумывать больше не надо», — заявил он The Insider.

Какие энергетические объекты находятся на Камчатке

Энергетика Камчатского края включает тепловые электростанции, геотермальную и гидроэлектрическую генерацию, газовую инфраструктуру, а также автономные системы энергоснабжения удаленных населенных пунктов. В Петропавловске-Камчатском работают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, обеспечивающие производство электроэнергии и тепла. В регионе также действуют Мутновские геотермальные электростанции и Толмачёвский каскад гидроэлектростанций.

Камчатка относится к технологически изолированным энергосистемам России. Ее энергетическая инфраструктура не соединена с единой энергосистемой страны, поэтому вопросы резервирования мощностей и аварийного восстановления имеют особое значение для региона.

Помимо объектов, обеспечивающих местное население электроэнергией и теплом, на Камчатке расположена инфраструктура, связанная с международной торговлей российскими энергоносителями.

Экспортный СПГ-комплекс «НОВАТЭКа»

На Камчатке действует морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа, созданный для обслуживания экспортных поставок «НОВАТЭК» по Северному морскому пути. Его проектная пропускная способность составляет 21,7 млн тонн СПГ в год. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 100,2 млрд рублей, из которых 30,5 млрд приходились на государственную инфраструктуру.

Комплекс позволяет перегружать газ, доставленный из Арктики, для последующей транспортировки на азиатские рынки. Он связан с компанией «Арктическая перевалка», входящей в структуру «НОВАТЭК».

В сентябре 2026 года отраслевые издания сообщали о прибытии к камчатскому комплексу газовозов, перевозивших СПГ с проекта «Арктик СПГ-2», который находится под международными санкциями.

Кроме того, на Камчатке реализуется отдельный проект регазификационного комплекса, предназначенного для снабжения самого полуострова природным газом. Его планируемая мощность составляет до 446 тысяч тонн СПГ в год. В мае 2026 года сообщалось о переносе сроков ввода береговой инфраструктуры на первый квартал 2027 года.

Экспортный перегрузочный комплекс и проект регазификации имеют разное назначение: первый связан с международными поставками российского газа, второй — с обеспечением внутренних потребностей Камчатки.

Нефтебазы и топливный бизнес

Крупных нефтеперерабатывающих заводов федерального масштаба на Камчатке нет. Нефтепродукты доставляются в регион морским транспортом и распределяются через нефтебазы и другие объекты хранения топлива.

Одним из участников этого рынка является ООО «Камчатская нефтебаза», принадлежащее предпринимателю Карену Арушаняну. По данным РБК Компании, выручка предприятия в 2024 году составила 793,6 млн рублей, чистая прибыль — 83,6 млн рублей. На собственном сайте компания сообщает, что в 2017 году модернизировала склад горюче-смазочных материалов, увеличив его вместимость до 9250 тонн, а в 2020 году приобрела танкер «Арно Бабаджанян» вместимостью 14,5 тысячи тонн.

Арушанян также контролирует ООО «Брамс-Ойл», работающее на рынке нефтепродуктов. В 2024 году выручка компании составила 5,28 млрд рублей, чистая прибыль — 305,6 млн рублей. В 2025 году выручка выросла до 11,65 млрд рублей, а чистая прибыль — до 2,96 млрд рублей. Компания участвовала в государственных закупках топлива и других нефтепродуктов на миллиарды рублей.

В августе 2026 года украинская Ассоциация реинтеграции Крыма опубликовала расследование о дальневосточных перевозчиках нефтепродуктов, в котором упоминались компании Арушаняна и связанные с ними танкеры. Авторы публикации, ссылаясь на Reuters и данные систем отслеживания судов, сообщили о поставках примерно 30 тысяч тонн авиационного и дизельного топлива из Южной Кореи в Россию. По их сведениям, грузы перевозил танкер Aram Khachaturian, связанный с «Камчатской нефтебазой». Нефтепродукты доставлялись в Находку и Владивосток.

В расследовании также утверждается, что танкер Arno Babajanyan попал в 2025 году под санкции Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины за нарушение ограничений на торговлю российской нефтью.

Кроме того, авторы описывают деловые связи Арушаняна с предпринимателем Василием Черновским и семьей Суханкиных, владеющей активами в топливном бизнесе Магаданской области. Федосья Суханкина является депутатом Магаданской городской думы, а ее сын Виталий — депутатом Магаданской областной думы от «Единой России».

Может ли Украина атаковать Камчатку

Камчатка находится примерно в 7 тысячах км от Украины. Подтвержденных случаев применения украинских ударных беспилотников на сопоставимом расстоянии нет.

Эксперт американского исследовательского центра CNA Сэмюэл Бендетт сообщил The Insider, что ему неизвестны украинские системы вооружения, способные поражать цели на таком расстоянии в глубине российской территории. При этом он допускает, что развитие украинской программы баллистических ракет в перспективе может позволить наносить удары на такую дальность.

Вместе с тем, по словам Бендетта, Украине необязательно разрабатывать беспилотники или ракеты, способные преодолевать несколько тысяч километров. Она может повторить операцию «Паутина», в ходе которой украинские беспилотники атаковали российские военные аэродромы, будучи запущенными сравнительно близко к целям.

Еще одним гипотетическим сценарием является запуск беспилотников с морских платформ или судов в Тихом океане. Как подчеркнул Бендетт, ему ничего не известно о планах Украины проводить такие операции, однако подобные атаки уже происходили.

В декабре 2025 года СБУ сообщила об ударе воздушными беспилотниками по танкеру теневого флота Qendil в Средиземном море, более чем в 2 тысячах км от украинской территории. По данным Reuters, судно получило серьезные повреждения. Издание Lloyd’s List со ссылкой на источник в сфере морской безопасности сообщало, что беспилотник могли запустить с другого судна или с территории одной из стран региона.