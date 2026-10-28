Администрация Трампа разослала властям штатов более 100 повесток с требованием выдать данные о десятках тысяч избирателей

Администрация Дональда Трампа направила властям как минимум 12 штатов свыше 100 повесток с требованием передать сведения о десятках тысяч избирателей. Так федеральные власти ищут доказательства того, что на выборах якобы массово незаконно голосуют люди без американского гражданства. Большинство повесток, которые Reuters выявило через запросы публичных документов и интервью с чиновниками, пришли за последние три месяца, о многих раньше не сообщалось.

Повестки получили преимущественно демократические Миннеаполис, Филадельфия, Лос-Анджелес и другие города Калифорнии, но также и Техас, Канзас и Джорджия, где ожидается напряженная борьба на выборах. Как минимум 44 повестки выданы от имени большого жюри. Это значит, что они связаны с уголовными расследованиями и оспорить их сложнее.

Юристы опасаются, что собранные данные используют для оспаривания итогов в округах с минимальным отрывом. Минюст уже заявил о более чем 20 тысячах «вероятных» неграждан в Калифорнии, получивших почтовые бюллетени, и потребовал не учитывать их голоса. Власти штата отказались и указали, что минимум 40% из 200 проверенных людей из списка не просто являются гражданами, но и родились в США. Исполняющий обязанности замгенпрокурора Трент Маккоттер признал, что в список могли попасть граждане.

Исследования показывают, что неграждане голосуют крайне редко. С момента возвращения Трампа в Белый дом прокуроры обвинили в незаконном голосовании как минимум 147 человек, из них 102 — с начала сентября. То есть, это меньше одного дела на миллион избирателей, голосовавших в 2024 году. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября.

На прошлой неделе федеральные власти задержали в Калифорнии более двух десятков постоянных резидентов США без гражданства по обвинению в незаконной регистрации и участии в выборах. Минюст тогда предупредил сотрудников избиркомов, что за сознательную обработку бюллетеней из «списка 20 тысяч» им грозит преследование как пособникам федерального преступления.