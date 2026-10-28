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Новости

Путин назвал Маска «реально гениальным» и заявил, что Россия координирует с ним работу спутников на орбите

The Insider
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает связь с главой SpaceX Илоном Маском и другими американскими партнерами по вопросам низкоорбитальных спутниковых группировок, несмотря на политические противоречия между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сказал в среду, 28 октября, осматривая выставку на саммите Россия — Африка в Москве, передает ТАСС.

Путин назвал Маска «реально гениальным» человеком. Он сказал:

«Мы в тесном контакте с американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбите очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок».

По словам Путина, Россия ценит это взаимодействие, «несмотря на все политические вопросы», и гордится тем, что создает собственный аналог Starlink.

Речь идет о системе «Рассвет», которую президент назвал лишь первым шагом России в этой сфере. Группировку для широкополосного интернета разрабатывает «Бюро 1440». Первые 16 серийных спутников компания вывела на орбиту в марте, вторую партию — в июле. Коммерческий запуск сервиса намечен на следующий год, а к 2035 году спутников должно стать больше 900.

Ранее в этом месяце Владимир Зеленский возложил на Маска и Дональда Трампа ответственность за ограничения доступа Украины к Starlink, который помогает ВСУ отражать российские ракетные и дроновые атаки. Трамп отрицал, что приказывал снизить скорость, а Маск обвинил Украину в нарушении правил сервиса из-за его использования для наступательных ударов беспилотниками. 24 октября Киев сообщил о снятии ограничений. По данным The Wall Street Journal, перед этим Трамп попросил Маска их отменить.

Накануне украинская компания HIMERA вместе с датской GomSpace сообщила о выводе на орбиту первого испытательного спутника OBRIA NANO, который должен стать основой независимой украинской сети связи. Аппарат запустили 1 октября на ракете SpaceX Falcon 9. В перспективе разработчики планируют развернуть группировку, которая покроет всю территорию Украины и снизит ее зависимость от внешних поставщиков связи.

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Публикация:«Путин назвал Маска «реально гениальным» и заявил, что Россия координирует с ним работу спутников на орбите»

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