Круизный лайнер прервал «непрерывное кругосветное путешествие» и высадил пассажиров в Камбодже. Причина — резко возросшие расходы на топливо

Американский круизный лайнер Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие и начал высадку пассажиров в Камбодже из-за резкого роста расходов на топливо. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP). Лайнер отправился в «непрерывное кругосветное путешествие» в октябре 2024 года и предлагал своим пассажирам каюты в качестве «постоянного жилья», стоимость которых начиналась от $230 тысяч. На его борту находились 203 клиента и 156 членов экипажа.

Американский оператор лайнера, зарегистрированный во Флориде, предлагал клиентам «сделать VV Odyssey своим постоянным домом». Стоимость кают, предназначенных на весь срок эксплуатации судна, начиналась от $230 тысяч. Однако когда лайнер прибыл в порт Сиануквиль в Камбодже, компания внезапно объявила, что «непрерывное кругосветное путешествие» прекращается, и предписала всем пассажирам сойти на берег.

Оператор судна объяснил, что с октября 2024 года, когда лайнер отправился в путешествие из Белфаста, мировые цены на топливо резко выросли из-за войны США с Ираном, а в некоторых регионах Азии расходы на топливо в расчете на одну каюту подскочили с $1800 до $8000 в месяц. В компании заверили, что пытались сократить траты на топливо, в том числе за счет снижения скорости движения и увеличения времени стоянок в портах, но компенсировать «чрезвычайный рост расходов» не удалось.

По данным властей Камбоджи, на борту лайнера находились 203 пассажира и 156 членов экипажа. В компании-операторе отметили, что занимаются поиском временного жилья для пассажиров.

Однако сами пассажиры утверждают, что не получают почти никакой помощи. Как отмечает AP, клиентам дали всего семь часов на подготовку к высадке на берег, после чего им самим пришлось решать вопросы размещения на суше.

Как пишет Би-би-си, изначально кругосветное путешествие должно было продлиться три с половиной года, однако в 2025-м компания запустила программу пожизненного проживания на лайнере. Кроме того, в 2024 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, компания объявила о запуске четырехлетнего пакета услуг под названием Skip Forward («Пропустить»), рассчитанного на проживание клиентов на лайнере до окончания нынешнего срока республиканца в Белом доме.

Некоторые пассажиры рассказали AP, что условия жизни на лайнере ухудшились задолго до остановки в Камбодже. В частности, снизилось качество питания и появились проблемы с интернетом. В результате за последние месяцы многие клиенты решили покинуть судно. Кроме того, оставшихся пассажиров просили делать доплаты на топливо и другие расходы. Тем не менее часть пассажиров надеются, что компания сможет решить свои проблемы и круиз продолжится.