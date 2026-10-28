Скелет нанотираннуса продали на аукционе за $47 млн. Это второе по стоимости ископаемое в истории

Редкий скелет нанотираннуса (Nanotyrannus) — малого родственника тираннозавра — продали с аукциона Sotheby's в Нью-Йорке за $47,3 млн. Это сделало его вторым самым дорогим ископаемым в истории.

Экземпляр получил имя Джоди. Его стоимость изначально оценивали примерно в $6–9 млн. Роль в повышении ставок на аукционе сыграло состояние скелета: на сегодняшний день это один из трех относительно полных скелетов нанотираннуса, известных ученым.

Высота Джоди — примерно 9,6 фута (2 метра), а длина — 19,6 фута (6 метров). Окаменелость обнаружили в 2019 году: ее нашла фермерша из Монтаны Джоди Пирсон.

Нанотираннусов долгое время ошибочно идентифицировали как молодых тираннозавров, а не отдельный вид. Впервые их останки обнаружили еще в 1940-х годах. Исследователи лишь недавно склонились к выводу, что это всё же отдельный вид.