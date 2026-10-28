Скелет нанотираннуса продали на аукционе за $47 млн. Это второе по стоимости ископаемое в истории

Редкий скелет нанотираннуса (Nanotyrannus) — малого родственника тираннозавра — продали с аукциона Sotheby's в Нью-Йорке за $47,3 млн. Это сделало его вторым самым дорогим ископаемым в истории.
Экземпляр получил имя Джоди. Его стоимость изначально оценивали примерно в $6–9 млн. Роль в повышении ставок на аукционе сыграло состояние скелета: на сегодняшний день это один из трех относительно полных скелетов нанотираннуса, известных ученым.
Высота Джоди — примерно 9,6 фута (2 метра), а длина — 19,6 фута (6 метров). Окаменелость обнаружили в 2019 году: ее нашла фермерша из Монтаны Джоди Пирсон.
Нанотираннусов долгое время ошибочно идентифицировали как молодых тираннозавров, а не отдельный вид. Впервые их останки обнаружили еще в 1940-х годах. Исследователи лишь недавно склонились к выводу, что это всё же отдельный вид.
Цена проданного нанотираннуса лишь на три миллиона ниже, чем рекордная сумма, когда-либо заплаченная за скелет динозавра на аукционе. В июле этого года скелет тираннозавра, прозванный Гасом, ушел с молотка за $50,1 млн. Он был одним из самых крупных когда-либо найденных тираннозавров.
При этом, как отмечает CNN, продажа подобных окаменелостей вызвала критику со стороны научного сообщества:
«Мы только что узнали, что нанотираннус действительно существует, и теперь один из лучших скелетов будет продан тому, кто предложит самую высокую цену. Ужасно думать, что он может исчезнуть в хранилищах коллекционера, а не быть выставленным в музее, где он сможет восхищать и вдохновлять детей, семьи и широкую публику», — цитирует издание Стива Брусатте, профессора палеонтологии и эволюции Эдинбургского университета в Шотландии.
Имя покупателя окаменелости неизвестно. Скелет ушел к нему со всеми правами, а значит, он может продавать его копии музеям и коллекционерам.