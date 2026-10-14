Палеонтологи нашли беззубого динозавра-«адскую курицу», который питался фруктами, как попугай

Палеонтологи описали новый вид динозавров Infernogallus jamesi, который, судя по строению черепа, был приспособлен к питанию мягкими плодами цветковых растений. Название переводится с латыни примерно как «адская курица» (это отсылка к формации Хелл-Крик, где нашли останки, и к птичьему облику животного). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Новый вид относится к ценагнатидам. Это группа беззубых клювастых динозавров из числа овирапторозавров, которые жили в основном в Северной Америке в конце мелового периода. Их нижние челюсти покрыты сложной системой гребней и бороздок, но чем именно питались эти животные, оставалось загадкой. Ученые предполагали самые разные варианты: от яиц и моллюсков до семян и растений. Найти ответ мешало то, что легкие и хрупкие скелеты ценагнатид плохо сохраняются и до сих пор известны в основном по разрозненным костям. Infernogallus jamesi стал первым представителем группы, от которого сохранился целый череп.

Главную находку — почти полный скелет вместе с черепом — обнаружили в 2011 году на частной земле в штате Монтана, примерно в 15 метрах ниже слоя, отмечающего границу мелового и палеогенового периодов. Позже ее приобрел Королевский музей Онтарио. Еще несколько фрагментов челюстей нашли в Южной и Северной Дакоте. Животное весило около 12 кг, а по срезам костей ученые установили, что ему было не меньше шести, а скорее семь лет. Это значит, что динозавр был взрослым, несмотря на скромные размеры.

Череп оказался необычным для динозавров-теропод. С помощью компьютерной томографии исследователи восстановили расположение жевательных мышц и выяснили, что они работали в основном не на сжатие челюстей, а на их движение вперед и назад. Сустав позволял нижней челюсти сдвигаться примерно на 15 мм. Укус при этом был слабым, а в теле не нашлось гастролитов (камней, которыми многие растительноядные животные перетирают жесткую пищу в желудке). По мнению авторов, рельефные поверхности челюстей и нёба работали как ступка с пестиком, а пищу во рту помогал перемещать сильный язык. Такое устройство подходит для перетирания мягкой пищи, но не для жестких листьев или твердых орехов.

Ближайшим современным аналогом ученые назвали грифового попугая из Новой Гвинеи. Он тоже обладает слабым укусом, двигает челюстью вперед и назад и питается мякотью фруктов, выбрасывая семена. Сходство подтверждает и эволюционная история. По расчетам авторов, ценагнатиды появились вскоре после возникновения у цветковых растений сочных плодов, а их резкий расцвет пришелся на то время, когда такие плоды стали крупнее и разнообразнее. Исследователи считают, что это одно из самых убедительных на сегодня свидетельств того, что динозавры приспосабливались к питанию цветковыми растениями.

Находка также помогает понять, почему эти динозавры не пережили массовое вымирание в конце мелового периода. Небольшой вес и растительная диета сближают Infernogallus jamesi с птицами, которым удалось спастись. Однако, по мнению авторов, он зависел от мякоти плодов, то есть от сезонной пищи, тогда как выжить после катастрофы, скорее всего, помогала способность питаться более доступными и долго хранящимися семенами.