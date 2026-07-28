Астероид, уничтоживший динозавров, поднял в воздух большое количество удерживающей тепло пыли, что привело к сильной жаре и пожарам

Астероид Чиксулуб, упавший шестьдесят шесть лет назад, поднял такое облако пыли, что оно продолжало висеть в воздухе еще многие годы, удерживая тепло. В результате средняя температура на Земле значительно выросла, что привело к вымиранию трех четвертей существовавших тогда видов живых организмов, включая и динозавров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Journal of Geophysical Research: Biogeosciences», которое цитирует Der Spiegel.

Ученые из Университета Пердью в Индиане, США, изучили два типа пыли, образовавшиеся в результате удара астероида и поднявшиеся в атмосферу. Первый - так называемая сферическая пыли, образовавшаяся из расплавленных частиц горных пород, почвы и органики, поднявшихся от удара на высоту до нескольких тысяч километров над поверхностью Земли, где они застыли в виде сфер диаметром около 250 микрометров. Во время возвращения обратно к земле эти сферы при входе в атмосферу достигали скорости нескольких километров в секунду, и трение этих частиц об атмосферу выделяло тепло.

Второй тип пыли образовался, вероятно, при разрушении самого астероида и был намного мельче: размер частиц составлял около 2,5 мкм. Эта мелкая пыль не давала теплу рассеяться, создавая "парниковый эффект", что привело к повышению температуры земли настолько, что растения и сухая древесина начали загораться сами по себе, что привело к масштабным лесным пожарам. Исследователи подсчитали, что в итоге животные мелового периода получили дозу теплового излучения в 17 раз больше смертельной для человека и некоторые из них буквально поджаривались заживо. Выжить смогли животные, нашедшие укрытие под землей или в воде. Как отмечают авторы статьи, единственная сохранившаяся группа динозавров, включающая предков современных птиц, включала в себя и норных жителей и водоплавающих.

Ранее исследователи выяснили, что ударный кратер Чиксулуб, образовавшийся из-за падения астероида, остывал в течение нескольких миллионов лет, а расплавленная им порода, смешавшись с морской водой образовала гидротермальную систему, в которой продолжили развиваться микроорганизмы.