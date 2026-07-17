Палеонтологи нашли в Бразилии родственника общих предков крокодилов и динозавров

Международная группа палеонтологов описала новый вид древней рептилии, жившей в среднем триасе на территории нынешней Бразилии. Животное получило название Silescelida acristata и относится к группе рептилий, которая близка к общим предкам двух больших ветвей — динозавров (включая птиц) и крокодилов. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Silescelida acristata принадлежит к так называемым эукрокоподам — ранним архозаврообразным, чье строение тела близко к тому, каким, по мнению ученых, обладал общий предок архозавров. Именно от архозавров позже произошли динозавры, птерозавры и крокодиломорфы, надолго занявшие господствующее положение в наземных экосистемах. Поэтому такие древние формы особенно ценны: они помогают понять, как выглядели и от кого произошли предки динозавров и крокодилов.

Находка сделана на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, недалеко от города Дона-Франсиска. Она датируется ладинским веком среднего триаса — примерно 240 млн лет назад. Это первая рептилия такого типа, найденная в триасе Бразилии, и первый вероятный представитель семейства эупаркериид для триаса всей Южной Америки. До сих пор ближайшие родственники нового вида были известны в основном из Южной Африки, Китая, Германии, Польши и России.

Окаменелость состоит из трех костей одной особи — лопатки, части таза и бедренной кости. Однако фрагмент, на котором был написан коллекционный номер образца, случайно потеряли, и на протяжении более чем двадцати лет ученые не могли точно установить его происхождение. Недавно во время работы с коллекцией Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул исследователи обнаружили пропавший кусок, что позволило наконец полноценно изучить находку.

Эта потеря отразилась и в названии животного. Родовое имя Silescelida складывается из латинского siles («молчание») и греческого skeles («задняя нога») — намек на утраченный фрагмент бедра, из-за которого происхождение образца долго оставалось «немым». Видовое имя acristata означает «без гребня» и указывает на отсутствие у рептилии особого выступа на бедренной кости — характерной анатомической черты нового вида.

Точное положение Silescelida acristata на эволюционном древе пока остается неопределенным: в разных вариантах анализа она оказывается то внутри семейства эупаркериид, то рядом с ним. Но, как отмечают авторы, сама находка показывает, что подобные животные были распространены гораздо шире, чем считалось прежде. По их мнению, это подтверждает, что Южная Америка сыграла важную роль в ранней эволюции архозаврообразных — той группы, что дала начало и динозаврам, и крокодилам.