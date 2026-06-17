У древнего крокодила возрастом 125 млн лет нашли следы окраски и сложную дыхательную систему

Палеонтологи впервые описали мягкие ткани древнего крокодиломорфа Montsecosuchus depereti, обнаружив у него следы исходной окраски и признаки развитой дыхательной системы. Исследование опубликовано в Zoological Journal of the Linnean Society, его провели специалисты Института палеонтологии Микеля Крусафонта (Каталония, Испания).

Окаменелость возрастом около 125 млн лет нашли больше века назад в карьере Педрера-де-Меа в провинции Льейда — она хранится в Музее естественных наук Барселоны. Длина животного составляла около 50 см. Хотя вид был известен с начала XX века, детально изучить его мягкие ткани удалось только теперь, с помощью ультрафиолетового света, под которым окаменевшие ткани становятся заметны на фоне окружающей породы.

Палеонтологи Оскар Кастильо и Хесус Серрано обнаружили эти структуры случайно, во время работы над базой данных окаменелостей из литографических известняков Монтсека. Под УФ-светом исследователи разглядели эпидермальные чешуйки — оказалось, что их форма и размер сильно различались на разных участках тела, а характерного для современных крокодилов высокого хвостового плавника у древнего вида не было.

В некоторых чешуйках, особенно на шее, конечностях и боковых частях туловища и хвоста, обнаружились включения, которые могут указывать на сенсорные органы — у современных крокодилов такие рецепторы реагируют на прикосновения, изменения давления воды, а также тепловые и химические раздражители. Тот факт, что у Montsecosuchus они расположены только в отдельных мелких чешуйках на периферии тела, может говорить о том, что эти структуры сначала появлялись в локальных зонах и лишь позже распространились по всему телу у более поздних видов.

Исследование также выявило хрящевые структуры в грудной клетке — это говорит о том, что уже на раннем этапе эволюции крокодиломорфов некоторые их представители обладали сложной анатомией грудной клетки и эффективной дыхательной системой, схожей в некоторых чертах с современными крокодилами.

Самой неожиданной находкой стали следы окраски на хвосте — светлые и темные поперечные полосы, которые исследователи интерпретируют как фрагмент исходного цветового рисунка животного. По предположению ученых, такой узор мог выполнять функцию маскировки, разбивающей силуэт тела. Авторы подчеркивают, что пока нельзя точно сказать, какого цвета был хвост, но допускают, что он не сильно отличался от окраски современных видов крокодилов. Если интерпретация подтвердится, Montsecosuchus depereti станет самым древним из известных крокодиломорфов с сохранившимися следами окраски.