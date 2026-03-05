Ученые поставили под сомнение теорию о наличии «моста» между континентами Гондваной и Лавразией, идентифицировав древнего крокодиломорфа

Палеонтологи из Венгрии и Германии установили, что крокодиломорф Doratodon carcharidens, живший на территории современной Европы около 85 млн лет назад, на самом деле развился на северном суперконтиненте Лавразия, а не на южной Гондване. Это опровергает одно из ключевых свидетельств в пользу гипотезы о том, что в меловом периоде между Европой и Африкой существовал сухопутный коридор. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ключевым аргументом в пользу гипотезы о том, что Европа сохраняла связи с Африкой на протяжении большей части мелового периода долгое время служила именно эта рептилия. Считалось, что D. carcharidens является близким родичем южноамериканских зипхозухий из клады Sebecosuchia, которые были распространены в Гондване. Это якобы свидетельствовало о наличии сухопутного моста между двумя континентами вплоть до позднего мела.

Авторы работы описали частично сохранный череп D. carcharidens, найденный на венгерском месте раскопок Ихаркут. Новый материал оказался значительно более полным, чем все ранее известные фрагменты этого вида. Филогенетический анализ на основе двух независимых массивов данных позволил уверенно поместить животное в кладу Paralligatoridae — группу, до сих пор известную почти исключительно на территории Северной Америки и Азии, то есть — территории Лавразии.

Внешнее сходство D. carcharidens с гондванскими формами — клиновидные зубы и высокое узкое рыло — оказалось результатом конвергентной эволюции, а не общего происхождения. Схожая экологическая ниша хищника привела к независимому развитию одинаковых анатомических черт у неродственных животных на разных континентах. Этот же механизм, по мнению авторов, замаскировал истинное положение рептилии в эволюционном дереве, пока в распоряжении исследователей были лишь фрагментарные останки.

В ходе работы ученые также пересмотрели систематическое положение другого «гондванского» крокодиломорфа из позднемелового испанского места раскопок — Ogresuchus furatus. Авторы показали, что он, по всей видимости, относится к лавразийской кладе Atoposauridae. Критический разбор остальных свидетельств в пользу гондванского происхождения европейской фауны мела — динозавров, черепах, рыб и бесхвостых амфибий — выявил, что большинство из них основано на крайне фрагментарных находках и слабо подкреплено филогенетическими гипотезами.

Результаты исследования поддерживают классическую схему первичного раскола Пангеи на Лавразию и Гондвану. По мнению авторов, таксоны, прежде интерпретированные как выходцы из Гондваны, с равным основанием могут оказаться реликтами некогда широко распространенных панконтинентальных клад, которые просто не были зафиксированы в неполной летописи окаменелостей.

