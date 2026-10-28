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Запрещенные книги уничтожают шредером на камеру, рассказал глава сети «Читай-город — Буквоед». Уничтожение книг обошлось в 100 млн рублей

The Insider
Александр Брычкин. Фото: РБК

Александр Брычкин. Фото: РБК

Расходы крупнейшей в России сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» на утилизацию книг, запрещенных к продаже, достигли 100 млн рублей. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Александр Брычкин.

«Мы не можем выкинуть эти книги на помойку. Это токсичные отходы. Соответственно, их надо утилизировать, и это тоже за наш счет. Кроме того, нам никто не компенсирует затраты на то, что мы это снимаем с полки, что отправляем обратно на склад, что все это едет каким-то транспортом, а потом на складе обрабатывается. Из всего этого складываются огромный объем работы и достаточно большие затраты».

По словам Брычкина, запрещенные книги уничтожают через промышленный шредер на камеру. Как отметил бизнесмен, процесс запрета книг устроен так, что выполнять все требования законодательства практически невозможно — продавцов не уведомляют о том, что в отношении какой-то произведения начата проверка.

«Книга длительное время находится в продаже. Предположим, ее давным-давно выпустил какой-то издатель. У этого издателя книгу читал редактор. Эта книга в момент своего выпуска соответствовала духу и букве российского законодательства. А потом в какой-то момент возникает экспертиза. Эксперты говорят, к примеру, что в книге обнаружена пропаганда ЛГБТ. Экспертиза эта всегда возникает внезапно. Она не обсуждается в каком-то установленном законом порядке. И ровно в тот момент, когда возникает эта экспертиза, нас начинают привлекать к ответственности. У нас даже шансов выполнить требования закона нет. <...>

У нас в стране не то чтобы много специалистов по теме ЛГБТ. Нет процедуры сертификации, проверки мнения этих экспертов. У эксперта действительно есть квалификация определять, в каком контенте присутствует ЛГБТ, а в каком — нет? Нет ли других экспертов, которые не найдут эту пропаганду? Или, наоборот, если одни эксперты не нашли, где гарантии, что и другие эксперты не найдут? Нет прозрачности во всей этой истории».

Также, по словам Брычкина, его компания потратила уже десятки миллионов рублей на маркировку книг, в которых упоминаются наркотики. По нынешним законам такую литературу можно продавать только в пленке с пометкой «18+». Реестр таких книг, который ведет Российский книжный союз (РКС), обновляется раз в неделю — соответственно, приходится маркировать все новые книги. Сеть «Читай-город — Буквоед» промаркировала уже 2 млн книг за свой счет.

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Публикация:«Запрещенные книги уничтожают шредером на камеру, рассказал глава сети «Читай-город — Буквоед». Уничтожение книг обошлось в 100 млн рублей»

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