Роскомнадзор запретил два романа Ольги Птицевой. The Insider нашел один из них в списке литературной премии, поддерживаемой Минкультом

Роман «Двести третий день зимы» вышел в 2024 году, а его продолжение «Весна воды» — в 2025-м. Действие происходит в альтернативной Москве, где более полугода не прекращается зима. Продукты выдают по карточкам, действует комендантский час, а за соблюдением запретов следят «холодовики». Несогласных с властями отправляют в морозильную камеру.

Главная героиня Нюта — биолог, которой запрещено покидать страну, поскольку власти требуют от нее разработки морозостойких растений. Когда среди сугробов начинают распускаться желтые нарциссы, в происходящем обвиняют оппозицию. В стране действует подпольная организация «Оттепель», участники которой пытаются противостоять Партии холода.

Как обнаружил The Insider, еще в августе 2025 года роман «Двести третий день зимы» вошел в длинный список всероссийской литературной «Премии читателя». В него отобрали 87 произведений современных российских авторов на основании читательского спроса в 51 библиотеке страны и на платформе «Литрес».

Портал «Год литературы», работающий при финансовой поддержке российского Минцифры, до запрета публиковал подробную рецензию на первую часть дилогии, а в марте 2025 года размещал фрагмент второй книги, называя ее обнадеживающей антиутопией. Сейчас он удален, на странице указано, что причиной стало письмо РКН.

Запрет произведений Птицевой стал очередным эпизодом давления на российский книжный рынок. Как ранее писал The Insider, с 2022 года из продажи по цензурным соображениям исчезли не менее 600 наименований книг. После возбуждения в мае 2025 года уголовного дела против сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum магазины и издательства изъяли еще 153 наименования. Среди них были произведения российских и зарубежных авторов, в том числе Фредрика Бакмана, Урсулы Ле Гуин и Людмилы Улицкой.

Сотрудники российских издательств рассказывали, что проверяют рукописи на наличие запрещенного контента, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Из книг удаляют упоминания однополых отношений и наркотиков, а иногда меняют характеристики персонажей и сюжетные линии, чтобы избежать претензий со стороны властей.