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Новости

Минцифры обсуждает ограничения зарубежного интернет-трафика для пользователей в России

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Российское Минцифры обсуждает возможность пропускать весь зарубежный интернет-трафик через систему блокировок Роскомнадзора и закрепить право ограничивать его объем. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, такая инициатива может появиться в новом законопроекте по реформе телекоммуникационной отрасли. 

Ведомство предлагает пропускать весь трафик с зарубежных доменов через ТСПУ — специальное оборудование, установленное на сетях операторов связи. ТСПУ работают в роли фильтров для российского сегмента интернета: через них РКН может блокировать и замедлять работу сайтов и сервисов. 

Предполагается, что такой зарубежный трафик смогут ограничивать сверх определенного лимита. О каком именно пороге идет речь, не уточняется. 

В конце марта Forbes писал, что в Минцифры задумались о введении дополнительной платы за международный трафик сверх 15 Гб. Позже в ведомстве утверждали, что от идеи отказались. В начале октября, однако, газета «Коммерсантъ» сообщила, что ее снова обсуждают с российскими операторами связи, только на этот раз лимит вырос до 50 Гб.

Сейчас эта инициатива тоже находится в стадии обсуждения и войдет ли она в окончательный пакет реформ, неизвестно. 

Зарубежным трафиком в таком случае может выглядеть использование VPN. Он составляет значительную долю среди используемого в России. Кроме того, зарубежным трафиком могут посчитать обновления Android и iOS, магазины приложений, Telegram и игры. 

Опрошенные Forbes эксперты отмечают, что может возникнуть путаница и такие списки «трафика с зарубежных доменов» будут расходиться с реальностью: например, если у формально иностранного сервиса есть арендованный в России сервер, он будет считаться отечественным — и наоборот. Определить, какой трафик является зарубежным, будет технически сложно. 

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Публикация:«Минцифры обсуждает ограничения зарубежного интернет-трафика для пользователей в России»

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